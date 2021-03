Sanremo 2021 è ufficialmente alle porte. Oggi, 2 marzo, si partirà, in diretta con la prima serata del Festival, per la prima volta senza pubblico e con Amadeus e Fiorello pronti a condurre questa edizione sicuramente anomala della kermesse musicale. 26 i cantanti Big in gara, 8 le nuove Proposte che si esibiranno in apertura della diretta. Venerdì scopriremo, tra loro, il vincitore mentre sabato la finalissima con la consacrazione del vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Nell’attesa, ecco la conferenza in stampa che seguiremo, in diretta liveblogging, riportandovi le dichiarazioni. Appuntamento alle 12.

Qui sotto, i nomi dei cantanti Big in gara con i titoli dei loro brani.

Francesco Renga, Quando trovo te

Coma_Cose, Fiamme negli occhi

Gaia, Cuore amaro

Irama, La genesi del tuo colore

Fulminacci, Santa Marinella

Madame, Voce

Willie Peyote, Mai dire mai (La locura)

Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

Ermal Meta, Un milione di cose da dirti

Fasma, Parlami

Arisa, Potevi fare di più

Gio Evan, Arnica

Maneskin, Zitti e buoni

Malika Ayane, Mi piace così

Aiello, Ora

Max Gazzè con Trifluoperazina monstery band, Il farmacista

Ghemon, Momento perfetto

La rappresentante di Lista, Amare

Noemi, Glicine

Random, Torno a te

Colapesce Dimartino, Musica leggerissima

Annalisa, Dieci

Bugo, E invece sì

Lo Stato Sociale, Combat Pop

Extraliscio feat. Davide Toffolo, Bianca luce nera

Francesca Michielin e Fedez, Chiamami per nome.

Ai microfono di Radiotube, Amadeus ha raccontato, nei giorni scorsi: