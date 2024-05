Siamo arrivati alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 in programma questa sera, 11 maggio 2024, da Malmo, in Svezia. Molte sorprese costelleranno l’ultima serata della 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che segna il 50° anniversario dalla storica vittoria degli ABBA a Brighton. Dopo l’omaggio alla musica svedese e agli Alcazar, grandi vincitrici dell’Eurovision torneranno sul palco per rendere omaggio al quartetto campione d’Europa cinquant’anni fa, proponendo la loro “Waterloo”: Charlotte Perrelli, classe 1974 (anno della vittoria degli ABBA) e vincitrice per la Svezia nel 1999. Insieme a lei, Carola, l’artista che con la sua vittoria a Roma ha portato il festival a Malmö per la prima volta nel 1992, e Conchita Wurst, vincitrice per l’Austria 10 anni fa sul palco di Copenaghen.

A intrattenere il pubblico nell’attesa dei risultati del voto, ci sarà la performance della vincitrice uscente Loreen, la prima donna ad avere conquistato due Eurovision, che interpreterà la canzone che ha portato al trionfo a di Liverpool “Tattoo” e il nuovo singolo “Forever”. Ma non è tutto: ci saranno altre sorprese per chi si connetterà. La finale sarà aperta da Björn Skifs con una versione rivisitata di Hooked on a Feeling di B. J. Thomas.

Noi di Soundsblog seguiremo la finale con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21, in diretta su Rai 1. Chi vincerà l’Eurovision 2024?

La scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2024

Quando si esibirà Angelina Mango con La noia?

Inizialmente prevista come 15esima esibizione, Angelina Mango – dopo la squalifica dei Paesi Bassi- sarà la 14esima cantante a salire sul palco con il suo brano “La noia”.

Paesi Bassi squalificati, non si esibiranno nella finale dell’Eurovision 2024

Annuncio con colpo di scena qualche ora prima della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2024. I Paesi Bassi sono stati squalificati. Ecco il comunicato stampa condiviso poco fa:

L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla Grand Final di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. La polizia svedese ha aperto un’indagine a seguito della denuncia di una donna della produzione per un incidente occorso dopo la performance dell’artista nella Semifinale di giovedì sera. Non è il caso, dunque, che continui la gara mentre è in corso un procedimento giudiziario nei suoi confronti.

Poi hanno aggiunto e specificato:

“Inoltre, vorremmo fosse chiaro che a differenza di quanto riportato su alcuni mezzi di comunicazione e delle speculazioni diffuse sui social media, che quanto avvenuto non ha coinvolto nessun altro artista e nessun’altra delegazione. Noi abbiamo una politica di tolleranza-zero verso i comportamenti inappropriati nel corso dei nostri eventi e siamo tenuti a garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro per tutto lo staff durante l’ESC. Il comportamento tenuto da Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato contrario alle regole dell’ESC. La Grand Final del 68esimo Eurovision Song Contest si svolgerà con 25 canzoni in gara”.

Dove vedere la finale dell’Eurovision 2024, canale tv, diretta e streaming

Sabato segnerà l’arrivo a Malmö di Mara Maionchi per raccontare insieme a Gabriele Corsi la finalissima che si disputerà alla Malmö Arena. Mario Acampa sarà invece il portavoce, annunciando il risultato del voto della giuria italiana durante la serata finale. Lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

La finale sarà trasmessa anche in diretta radio e video su Rai Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e TivùSat), condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso. La coppia darà spazio alla grande musica internazionale, svelerà retroscena e racconterà la gara dei semifinalisti.