Raiven è una cantante, mezzosoprano e musicista slovena che rappresenterà la Slovenia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. L’artista 28enne si esibirà con la canzone dal titolo Veronika. Raiven è stata selezionata internamente come rappresentante della Slovenia all’ESC 2024 dall’emittente radiotelevisiva slovena RTV SLO. La canzone è stata presentata ufficialmente lo scorso 20 gennaio. In passato, Raiven ha provato a partecipare all’ESC per ben tre volte, senza riuscirci. Nel 2016, Raiven si presentò all’EMA, il programma di selezione sloveno per l’ESC, piazzandosi al secondo posto. Ci riprovò l’anno successivo, nel 2017, ma in quest’occasione arrivò solamente terza. Nel 2019, invece, sempre all’EMA, arrivò nuovamente seconda. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato un album dal titolo Magenta e un EP dal titolo REM.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Raiven, Veronika.

Skrila sem se v reko in odšla v tiho noč

Z glasnimi koraki nemi klici na pomoč

Zdaj ko sem le voda v valovih iščem mir

Utopim se v sebi, se svetlobi prepustim.

Najdi me, rani me, brani me

Ko me loviš, ko me zapustiš

Dvigni me, pusti me, ljubi me

Kdo te lovi, ko se me bojiš?

Koga se bojiš, ko svoje želje zatajiš?

Gledaš me v oči, podoba tebe v njih žari

Ogledalo sem brez robov

Le odsev tvojih sem strahov.

Najdi me, rani me, brani me

Ko me loviš, ko me zapustiš

Dvigni mе, pusti me, ljubi me

Kdo te lovi, ko sе me bojiš?

Jaz sem

Ti si

Veronika

Tvojo resnico le ona ve

Jaz sem

Ti si

Veronika

Tvojo resnico le ona ve.

Jaz sem

Ti si

Veronika

Tvojo resnico le ona ve.