Kaleen è una cantante e ballerina austriaca che rappresenterà l’Austria all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Kaleen si esibirà con la canzone dal titolo We Will Rave. La cantante 29enne è stata selezionata internamente dall’emittente austriaca ORF: il suo nome è stato annunciato ufficialmente lo scorso 16 gennaio. Kaleen è diventata popolare nel suo paese nel 2014 grazie alla trasmissione televisiva Got to Dance. Dal 2018, viene coinvolta nell’organizzazione dell’ESC e del Junior Eurovision Song Contest in vari ruoli. Dopo aver lavorato come coreografa e direttrice artistica per la ORF, nel 2021 Kaleen debutta come cantante con il singolo Too Good to Not, seguito dall’album di debutto Stripping Feelings, pubblicato nel 2023.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Kaleen, We Will Rave.

Ice running through my veins

You just did it again

Go, ‘cause I can’t be your friend

I’m cold, but this is not the end

So I go, go, go where them broken-hearted go

No one knows a thing about my heart and soul

I go, oh, oh, wanna dance it off alone

I won’t let it show, they will never know.

When the darkness hits and we can’t be saved

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave

When our hearts are burning, we feel no pain

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave.

We ram-dee-dum-dum-da

We ram-dee-dum-dum-da

We ram-dee-dum-dum-da.

We will rave.

I see only silhouettes

I just wanna forget

About everything we said

And the demons in my head.

So I go, go, go where them broken-hearted go

No one knows a thing about my heart and soul

I go, oh, oh, wanna dance it off alone

I won’t let it show, they will never know.

When the darkness hits and we can’t be saved

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave

When our hearts are burning, we feel no pain

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave.

We will rave

We will rave.

We will rave

We will rave.

When the darkness hits and we can’t be saved

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave

When our hearts are burning, we feel no pain

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave

We ram-dee-dum-dum-da, we will rave.