Silia Kapsis è una cantante, ballerina e attrice australiana di origini cipriote che rappresenterà Cipro all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La giovane artista di soli 17 anni si esibirà con la canzone dal titolo Liar. Silia Kapsis è stata selezionata internamente dall’emittente radiotelevisiva cipriota CyBC nel settembre 2023. Il brano è stato presentato l’8 gennaio 2024 e pubblicato il 29 febbraio di quest’anno. Nel corso della sua giovane carriera, Silia Kapsis ha pubblicato cinque singoli. Il suo primo singolo Who Am I? è stato scritto da Silia Kapsis all’età di soli 12 anni. In Australia, è stata coinvolta anche in vari format televisivi per Nickelodeon.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Silia Kapsis, Liar.

Wakin’ up in the mornin’, and I’m, I’m feelin’ like ooh-la-la

It’s about to go down ‘cause I found out the truth, la-la

Nine o’clock in the mornin’, and I know this is our last night

I know what I’m doin’ ‘cause, yeah, I got it on black and white.

Should’ve known that you are a liar

But I looked the other way

Should’ve known you’re a troublemaker

But you act too nice to hate

I know we couldn’t get much higher

But you promised the world to me

Do you see that you light my fire?

Now I know what to do.

Because of you

I’ll make it through.

Take a look at yourself ‘cause that is what you need to do, to do

‘Cause the only problem in this room is about you, ‘bout you

‘Cause you’re a liar.

Liar, liar, liar, yeah, yeah, yeah

You lie, yeah, yeah, yeah.

Wakin’ up in the mornin’, and I’m, I’m feelin’ like ooh-la-la

Now I know that your heart and your mind’s on the line, la-la

I can see it in your eyes that you don’t like to be this way

I know that you’re fightin’ back, guys like you can’t be changed.

Should’ve known that you are a liar

But I looked the other way

Should’ve known you’re a troublemaker

But you act too nice to hate

I know we couldn’t get much higher

But you promised the world to me

Do you see that you light my fire?

Now I know what to do.

Because of you

I’ll make it through.

Take a look at yourself ‘cause that is what you need to do, to do

‘Cause the only problem in this room is about you, ‘bout you

‘Cause you’re a liar.

Yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah

You lie.

Because of you

I’ll make it through.

Take a look at yourself ‘cause that is what you need to do, to do

‘Cause the only problem in this room is about you, ‘bout you

‘Cause you’re a liar.