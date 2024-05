Windows95man e Henri Piispanen sono due artisti finlandesi che rappresenteranno la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2024. Windows95man è un dj, ballerino e artista visivo mentre Henri Piispanen è un cantante, doppiatore e conduttore. I due si esibiranno con la canzone dal titolo No Rules!. Windows95man e Henri Piispanen hanno conquistato l’opportunità di rappresentare il loro paese all’ESC, vincendo la tredicesima edizione di Uuden Musiikin Kilpailu, la competizione musicale attraverso la quale la Finlandia ha selezionato il proprio artista rappresentante per l’Eurovision. Nel corso della sua carriera musicale, Windows95man ha pubblicato due EP, Yaksa Yaksa e Epic Tax Party. Henri Piispanen, invece, è il cantante di due band finlandesi, i Pasa e i Kontio Polaris. Con i Pasa, ha pubblicato tre album.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Windows95man feat. Henri Piispanen, No Rules!.

Uh, welcome

My name is Windows, Windows95man

And I only live by one rule, and the rule is

No rules.

Silence, I say

This is my time, my stage

Call me what you may

See if I care, see me slay.

Is there something wrong with the way I look?

Is there something wrong with who I am?

If I’m not alright, tell me why do I

Feel so beautiful tonight?

No rules

It’s how I live

How I find the wind beneath my wings

It’s how I learn to fly

(Let’s go) No rules

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don’t even care what’s wrong or right

It’s how I live my life

No rules.

Quiet as I speak

I am the king, I am the queen

And you all gonna be free

Forget the rules and scream.

Is there something wrong with the way I look?

Is there something wrong with who I am?

If I’m not alright, tell me why do I

Feel so beautiful tonight? (Move your body)

No rules

It’s how I live

How I find the wind beneath my wings

It’s how I learn to fly

(Come to me) No rules

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don’t even care what’s wrong or right

It’s how I live my life.

It’s how I live

How I find the wind beneath my wings

It’s how I learn to fly

(Make some noise, let’s go)

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don’t even care what’s wrong or right

It’s how I live my life.

No rules

It’s how I live

How I find the wind beneath my wings

It’s how I learn to fly

(Come on) No rules

In the heat of the night, in the thrill of the fight

I don’t even care what’s wrong or right

It’s how I live my life

No rules.