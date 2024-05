Tali è una cantante, attrice e ballerina israeliana (con cittadinanza lussemburghese) che rappresenterà il Lussemburgo all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 23enne si esibirà con la canzone dal titolo Fighter. Tali prenderà parte all’ESC 2024 dopo aver vinto la prima edizione del Luxembourg Song Contest, la manifestazione musicale con la quale il Lussemburgo, che ritorna all’Eurovision dopo più di trent’anni (l’ultima partecipazione risale al 1993), ha selezionato il proprio artista rappresentante. Il singolo Fighter porta anche la firma di Dardust che ne ha anche curato la produzione. Tali, cantante che ha all’attivo un EP dal titolo Lose You, pubblicato nel 2021, ha dichiarato di ispirarsi a Lizzy McAlpine, Sara Bareilles e Lady Gaga.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Tali, Fighter.

T’as plus vingt ans, t’as plus le temps

De faire l’enfant, de faire que la fête

T’as plus d’argent, pas d’élan

Tu vas vraiment droit vers la défaite.

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix, chant de sirène

Qui me dit: “Mais viens, vas-y, prends ma main

Allez, je t’emmène”.

Qui me dit tout bas.

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix qui me répète:

“Non, mais tu vas où?”.

J’avoue, j’avoue, je sais pas, je veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà.

T’as pas le droit d’rester comme ça

Faut faire des choix, t’as quoi dans la tête?

Mène des combats, crois en toi

Le monde est là, pars à sa conquête.

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix, chant de sirène

Qui me dit: “Mais viens, va vers ton destin

Faut pas que tu freines”.

Qui me dit tout bas.

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix qui me répète:

“Non, mais tu vas où?”.

J’avoue, j’avoue, je sais pas, je veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà.

Hear the sound of your dreams, you are so near

They are so near, look around

Hear the sound of your dreams, not of your fears

And just open up your heart.

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix qui me répète:

“Non, mais tu vas où?”.

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et cette voix, elle s’en va

Elle revient, dans ma tête

“Non, mais tu vas où ?”.

J’avoue, j’avoue, je sais pas, j’veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà

J’avoue, j’avoue, je sais pas, j’veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà.

Et voilà.