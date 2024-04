Nutsa Buzaladze è una cantante georgiana che rappresenterà la Georgia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantautrice 27enne si esibirà con la canzone dal titolo Firefighter. Nutsa Buzaladze è stata scelta internamente dall’emittente radiotelevisiva georgiana GPB. Il suo nome è stato annunciato il 12 gennaio 2024 mentre il brano è stato annunciato lo scorso 6 marzo 2024 e pubblicato lo scorso 11 marzo. Nutsa Buzaladze, a soli 14 anni, ha preso parte alla seconda edizione di Georgia’s Got Talent. Negli anni successivi, ha partecipato ad altri talent show come la versione turca di The Voice, le versioni georgiane di Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle, la versione russa di All Together Now e alla ventunesima edizione dello show American Idol, negli Stati Uniti, arrivando tra i primi 12. Nel 2017, ha provato ad andare all’ESC, partecipando al concorso Evroviizis erovnul konkurss, arrivando, però, al secondo posto.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Nutsa Buzaladze, Firefighter.

I see it in the air, I see it in the air

I’m running through these ashes

Like a firefighter.

Put out the fire, put out the fire

Did we build empires just to watch them burn?

My heart’s beatin’ louder, I’m runnin’ like tigers

No fear in my eyes though, I will save this love.

The ceiling is falling, the windows are burning

It’s getting harder to breathe

Can you hear me calling? I see ashes falling

I’m down on my knees, but I will save this love.

I see it in the air, I see it in the air

I’m rising from thesе ashes like a phoenix, yеah

You know I’ll be there, you know that I’ll be there

I’m running through these ashes like a firefighter.

Put out the fire

Put out the fire, put out the fire

Put out the fire, put out the fire.

Come dance with that thunder, ‘cause love makes us stronger

We’re not here forever, so can we save this love?

From lovers to fighters, oh, why do we do this?

We’re meant to rise higher and higher and higher.

(The ceiling is falling, the windows are burning) Woah

(It’s getting harder to breathe)

Can you hear me calling? I see ashes falling

And falling and falling.

I see it in the air, I see it in the air

I’m rising from these ashes like a phoenix, yeah

You know that I’ll be there, you know I’ll be there

I’ll be there, I’ll be there.

(I see it in the air, I see it in the air)

(We’re rising from these ashes like a phoenix, yeah)

(You know we’ll be there, you know that we’ll be there)

(We’re rising from these ashes like a firefighter).

I see it in the air, I see it in the air

We’re rising from these ashes like a phoenix, yeah

You know we’ll be there, (You know that) we’ll be there

(We’re rising from these ashes) like a firefighter.