Nemo è un cantante, rapper e musicista svizzero che rappresenterà la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2024. Il cantante 24enne si esibirà con la canzone dal titolo The Code. Nemo è stato selezionato internamente dall’emittente radiotelevisiva pubblica SRF. La sua partecipazione all’ESC 2024 è stata ufficializzata lo scorso 29 febbraio. Nemo ha raggiunto la popolarità nel suo paese grazie al singolo Du, pubblicato nel 2017. Nel 2018, l’artista ha vinto 4 premi ai Swiss Music Awards, i principali riconoscimenti musicali in Svizzera. Nel 2021, invece, ha partecipato alla seconda edizione della versione svizzera de Il Cantante Mascherato.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Nemo, The Code.

Welcome to the show, let everybody know

I’m done playin’ the game, I’ll break out of the chains

You better buckle up, I’ll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend.

Oh

Oh

This story is my truth.

I, I went to hell and back

To find myself on track

I broke the code, wo-o-oah

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, woah

Yeah.

Let me tell you a tale about life

‘Bout the good and the bad, better hold on tight

Who dеcides what’s wrong, what’s right?

Everything is balance, еverything’s light

I got so much on my mind

And I been awake all night

I’m so pumped, I’m so psyched

It’s bigger than me, I’m gettin’ so hyped, like.

Let me taste the lows and highs

Let me feel that burning fright

This story is my truth.

I, I went to hell and back

To find myself on track

I broke the code, wo-o-oah

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, woah.

Somewhere between the 0s and 1s

That’s where I found my kingdom come

My heart beats like a

Somewhere between the 0s and 1s

That’s where I found my kingdom come

My heart beats like a druuuu…

I, I went to hell and back

To find myself on track

I broke the code, woah

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, wo-o-oah, woah.