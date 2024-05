Slimane è un cantante e attore francese che rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2024. Il cantante 34enne di origini algerine si esibirà con la canzone dal titolo Mon Amour. Slimane è stato selezionato internamente dall’emittente radiotelevisiva francese France Télévisions. La canzone, invece, è stata presentata ufficialmente l’8 novembre 2023 sul canale televisivo France 2. Agli inizi della sua carriera, Slimane ha preso parte a diversi talent show: Nouvelle Star, Popstars e X Factor. Successivamente, ha vinto la quinta edizione di The Voice: La plus belle voix grazie alla quale ha ottenuto il suo primo contratto discografico. I suoi primi due album, À bout de rêves e Solune hanno riscosso molto successo in Francia e in Belgio. Nel 2019 ha fondato insieme alla cantante francese Vitaa, il duo musicale Vitaa & Slimane.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Slimane, Mon amour.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone di Slimane, Mon amour.

Amore mio

Dimmi cosa hai in mente

Se tutto questo ha senso

Scusa se ti disturbo

Amore mio

Ti ricordi di noi?

Del nostro primo appuntamento?

È stato bellissimo, è stato pazzesco.

Ti amo

Non so perché

Rivedo la scena

Ma è sempre lo stesso finale che continua a ripetersi

Tu non senti niente

Il mio dolore

Cosa ne facciamo?

Mi ami o no?

Amore mio

Farò tutto quello che posso

Crea un oceano nel fuoco

L’impossibile, se vuoi che lo faccia

Oh amore mio

Per favore, torna a Parigi

Fallo per noi, ti sto pregando

Lo prometto, ho imparato la lezione.

Ti amo

Non so perché

Rivedo la scena

Ma è sempre lo stesso finale che continua a ripetersi

Tu non senti niente

Il mio dolore

Cosa ne facciamo?

Mi ami o no?

Dimmi il posto, ti aspetterò

E se non vieni, ti aspetterò

So che è sciocco, ma è quello che farò

Pieno di speranza, ti aspetterò.

Ti amo

Non so perché

Rivedo la scena

Ma è sempre lo stesso finale che continua a ripetersi

Tu non senti niente

Il mio dolore

Cosa ne facciamo?

Mi ami o no?

Mi ami?

Mi ami?

Mi ami o no?