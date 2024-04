Isaak è un cantante tedesco che rappresenterà la Germania durante l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il cantante 29enne si esibirà con la canzone Always on the Run. Isaak ha guadagnato la possibilità di andare all’ESC, presentandosi in gara alla prima edizione di Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024, l’evento tenutosi lo scorso febbraio allo Studio Berlin Adlershof di Berlino con il quale la Germania ha selezionato il proprio artista per l’Eurovision. La canzone Always on the Run ha trionfato, ottenendo il massimo dei voti sia dal televoto che dalla giuria internazionale. Nel corso della sua carriera, Isaak ha preso parte alla versione tedesca di X Factor e ha anche vinto il talent show Show Your Talent.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Isaak, Always on the Run.

I am nothin’ but the average

Even though I’m special to some

I can’t refuse, I’m going under

No one gives a shit about what’s soon to come

What’s soon to come

I know my blessing with the privilege

Of doin’ anything I want

But I don’t feel like getting stronger

In my mind, it’s just a game that can’t be won

That can’t be won.

I’m always on the run, run, run, run

Close, but never done, done, done, done

I can’t break out when I’m free

Lost in my own identity

I’m on the run, run, run, run.

I’m always on the run, na-na-ayy, run, na-na-ayy

Run, na-na-ayy, run, na-na-ayy

(It’s like I’m on the) Run, na-na-ayy, run, na-na-ayy

Run, na-na-ayy, run, na-na-ayy.

All I do is keep my head up

But it’s time to keep the pace

Like I’m haunted by the voices deep within

Oh, they’re just never gonna fade

Not gonna fade.

I’m always on the run, run, run, run

Close, but never done, done, done, done

I can’t break out when I’m free

Lost in my own identity

I’m on the run, run, run, run.

I’m always on the run, na-na-ayy, run, na-na-ayy

Run, na-na-ayy, run, na-na-ayy

(It’s like I’m on the) Run, na-na-ayy, run, na-na-ayy

Run, na-na-ayy, run, na-na-ayy.

Run from the silence, screamin’ for guidance

Who am I fighting for?

Get out of my head, I’m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence, screamin’ for guidance

Who am I fighting for?

Get out of my head, I’m so sick and tired

Can’t do this anymore.

Run from the silence, screamin’ for guidance

Who am I fighting for?

Get out of my head, I’m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence, screamin’ for guidance

Who am I fighting for?

Get out of my head, I’m so sick and tired

Can’t do this anymore.