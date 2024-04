Marcus & Martinus sono due cantanti norvegesi che rappresenteranno la Svezia all’Eurovision Song Contest 2024. La Svezia è il paese organizzatore di quest’edizione. Marcus & Martinus Gunnarsen, noti anche come M&M, sono due gemelli di 22 anni che si sono guadagnati l’opportunità di partecipare in gara all’ESC, vincendo la sessantaquattresima edizione del Melodifestivalen, competizione canora svedese tramite la quale viene scelto il rappresentante della Svezia per l’Eurovision. Già nel 2023, avevano partecipato al Melodifestivalen, arrivando al secondo posto dietro Loreen, la vincitrice della scorsa edizione dell’ESC. Nel corso della loro carriera, Marcus & Martinus hanno pubblicato tre album in studio (Hei, Together e Moments). Nel 2018, hanno aperto i concerti di Jason Derulo nel 2Sides Tour.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Marcus & Martinus, Unforgettable.

She comes alive at night

When her prey’s asleep

Make your eyes go blind

Now you’re in too deep.

She gon’ chew you up and leave you empty, hollow

Then she’ll spit you out, anyway, I follow

She gon’ hurt you bad, but it feels so good

I don’t care, no, I don’t care.

You better know she’s dangerous

She is unforgettable

And it feels so good, it hurts

She is unforgettable.

She’s unforgettable

She’s unforgettable

She’s unforgettable.

Her lovе is venomous

It’s gettin’ serious.

She gon’ chew you up and leave you empty, hollow

Then she’ll spit you out, anyway, I follow

She gon’ hurt you bad, but it feels so good

I don’t care, no, I don’t care.

You better know she’s dangerous

She is unforgettable

And it feels so good, it hurts

She is unforgettable.

She’s unforgettable

She’s unforgettable

She’s unforgettable.

Her love is dangerous and I know it

It’s venomous ‘cause I feel it inside of me

She’s unforgettable

Her love is dangerous and I know it

It’s venomous ‘cause I feel it inside of me

She’s unforgettable.