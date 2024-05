Marina Satti è una cantante, attrice e produttrice greca che rappresenterà la Grecia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 37enne, di madre greca e padre sudanese, si esibirà con la canzone dal titolo Zari. Marina Satti è stata selezionata internamente dall’emittente televisiva greca ERT: il suo nome è stato annunciato ufficialmente il 24 ottobre 2023 mentre la canzone è stata presentata lo scorso 7 marzo. Nel corso della sua carriera, Marina Satti ha fatto parte dell’European Jazz Orchestra dell’UER e si è esibita anche al World Jazz Nonet al John F. Kennedy Center di Washington. Un suo singolo, Koupes, è stato incluso nel remix album di Ravi e Bob Sinclar, Buddha Bar – 20 Years Anniversary. Nel 2022, ha pubblicato il suo album di debutto dal titolo Yenna.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Marina Satti, Zari.

Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta

Pónos mi mas érthi makári

Péfto kai kiliémai sa zári

Káno pos xehnáo to onomá su

Ki óla alázoun yíro mu apótoma

O ánemos yia pu tha mas pári

Péfto kai kiliémai sa zári

Káno pos xekhnáo t’áromá su

Ki óla alázoun yíro mu

Gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi

Gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi-gi.

E, I’m gonna do it my way, sto mialó su tha benovgeno

Yiatí dhe mu’dhoses to héri úte yia na piastó

Kápote íha póno yia’séna krifó

T’afíno óla na vgúne

Páme, put your hands up, káno óti den ítane pséma

Ríxe áli mia televtéa forá

Ki áse na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta.

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ki áse na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Na mas féri óti théli

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ki as íne na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Na mas féri óti théli.

Na mi thimithó

Tis óres pou kóndeva na trelathó

Áse na mi thimithó

Dhen písteves to kárma óti íne alithinó

Páme, put your hands up, káno óti den ítane pséma

Ríxe áli mia televtéa forá

Ki áse na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta.

Móni ki an méno, pánda se periméno

Trémo san flóga, san spírto anamméno

Ótan harázi me trói to marázi

Móni pethéno an íse alú.

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ki áse na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Na mas féri óti théli

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ki as íne na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Na mas féri óti théli.

Pónos mi mas érthi makári

Péfto kai kiiémai sa zári

Káno pos xehnáo to onomá sou

Ki óla alázoun yíro mou apótoma

O ánemos yia pou tha mas pári

Péfto kai kiliémai sa zári

Káno pos xehnáo t’áromá su

Ki óla alázoun yíro mu apótoma.

Opa, opa, opa

Katse, katse, katse

Tha su po, tha su po ego.

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Ki áse na mas féri óti théli metá

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Na mas féri óti théli

Ki as ínai na mas féri óti théli metá

Ta-ta

E oe oe, oe oe

E oe oe.

Ki óla alázoun yíro mu apótoma.