Dons è un cantante lettone che rappresenterà la Lettonia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il cantante 40enne si esibirà con la canzone dal titolo Hollow. Dons si è guadagnato la possibilità di rappresentare il suo paese all’ESC 2024 dopo aver vinto la nona edizione di Supernova, la competizione musicale con la quale la Lettonia ha scelto il suo artista rappresentante per l’ESC. Hollow è la versione in lingua inglese del singolo di Dons dal titolo Lauzto šķēpu karaļvalsts, secondo singolo estratto dal nono album di inediti del cantante dal titolo Laiks. Nel suo paese, Dons è salito alla ribalta dopo aver vinto Talantu fabrikā. Ha provato a prendere parte all’Eurovision due volte, presentandosi alle selezioni nazionali nel 2010 e nel 2014, senza riuscire a vincere.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Dons, Hollow.

Don’t look now

Woah, you’ll see me crying rivers, I might drown

Don’t know how

Woah-oh, will I ever find my own way out?

I don’t wanna lose me so cruelly

I’m driftin’ in and out of who I am

So help me understand.

It’s killin’ me slow

Try to make me just another believer

Everybody just pretending they’re preachers, preachers

It’s killin’ me slow

Yeah, I’d rather let them dig my grave shallow

Instead of sellin’ out to something so hollow, hollow.

Not afraid

Woah, to tell you all my sins I can’t escape

I won’t change

Woah, it’s like a bad disease that I can’t shake.

I don’t wanna lose me so cruelly

I’m driftin’ in and out of who I am

So help me understand.

It’s killin’ me slow

Try to make me just another believer

Everybody just pretending they’re preachers, preachers

It’s killin’ me slow

Yeah, I’d rather let them dig my grave shallow

Instead of sellin’ out to something so hollow, hollow.

Hollow, hollow

(Instead of sellin’ out to something so hollow)

Hollow, hollow.

It’s killin’ me slow

Yeah, I’d rather let them dig my grave shallow

Instead of sellin’ out to something so hollow.