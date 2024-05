L’Eurovision Song Contest di quest’anno in fatto di polemiche ed incidenti di percorso non si sta facendo mancare nulla. Le proteste suscitate dalla partecipazione di Israele (rappresentato da Eden Golan), i fischi del pubblico contro l’esibizione dell’artista, le manifestazioni Pro-Palestina a pochi metri dalla Malmö Arena, il caos generato dalla striscia con le percentuali delle votazioni trasmesse per errore su Rai 2 e le seguenti scuse della Rai a EBU e, ultimo in ordine di accadimento: il caso Paesi Bassi. Ce n’è per tutti.

Ma cosa è successo? Nel pomeriggio di oggi si viene a sapere che l’EBU ha deciso di avviare un’indagine nei confronti del cantante rappresentante i Paesi Bassi, Joost Klein Malmö. Nella nota diramata si legge:

Stiamo al momento investigando in merito a un incidente che ci è stato segnalato riguardo all’artista olandese. Lui non prenderà parte alla prova fino a una nuova comunicazione. Non abbiamo altri commenti al momento e vi aggiorneremo prossimamente.

Eurovision 2024, Joost Klein non prende parte alle prove

Uno stop che si è tradotto nell’assenza alle prove fatte oggi pomeriggio (nonostante l’artista abbia preso parte alla tradizionale flag parade iniziale). La sua “Europapa” (divenuta virale già prima dell’inizio dell’Eurovision 2024) è tuttora qualificata alla finale. Nell’ordine di uscita di domani Joost Klein risulterebbe il quinto artista ad esibirsi, ma le incognite iniziano a moltiplicarsi.

Dalle 18 in poi sono rimbalzate indiscrezioni sulla possibile motivazione di quello che viene chiamato un “incidente”. Secondo quanto riporta la testata Aftonbladet, nella serata di ieri l’artista, durante la conferenza stampa dei finalisti, abbia coperto la testa con la bandiera dei Paesi Bassi mentre l’artista rappresentante Israele Eden Golan rispondeva alle domande, interpretando il gesto dunque come un dissenso e con un significato politico, dunque un’infrazione alle regole.

Eurovision 2024, Joost Klein rischia l’esclusione dalla finale?

A seguire AVROTROS, la tv di stato olandese, è intervenuta con un suo comunicato che confermava l’investigazione in corso. Ne è seguito un altro segnale affatto positivo per i Paesi Bassi: la rimozione della bandiera olandese dalla dressing room riservata al paese.

Scoop: no flag on the Dutch room any longer #Eurovision pic.twitter.com/6vJ6r79on6 — Dov Gil-Har (@DovGilHar) May 10, 2024

Infine – e per il momento – a pochi minuti dall’inizio della Jury Show (ossia la serata di prova generale della finale in cui le giurie nazionali voteranno le performance) l’EBU è tornata sull’incidente annunciando che Joost Klein non si esibisce nemmeno per il Jury Show.

“Sono inoltre in corso discussioni tra l’EBU e AVROTROS, l’emittente olandese che partecipa al concorso. Mentre l’indagine prosegue, l’EBU ha deciso che Joost Klein non si esibirà durante la Dress Rehearsal 2 della finale, votata dalle giurie dei 37 Paesi partecipanti. Verrà invece utilizzata la sua esibizione della Semifinale 2“.