Teya Dora è una cantante serba che rappresenterà la Serbia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantautrice 32enne si esibirà con la canzone dal titolo Ramonda. Teya Dora parteciperà all’ESC 2024 dopo aver vinto la terza edizione di Pesma za Evroviziju, la manifestazione musicale con la quale la Serbia ha scelto il proprio artista rappresentante. Teya Dora è conosciuta soprattutto per il singolo Džanum, che ha ottenuto popolarità soprattutto su TikTok. Prima di dare il via alla propria carriera da cantante, ha lavorato come autrice per altri artisti. Il suo primo singolo in assoluto, Da na meni je, pubblicato nel 2019, ha ottenuto un immediato successo in patria.

Il testo di Ramonda

A seguire potete leggere il testo della canzone di Teya Dora, Ramonda.

Nemam, nemam, nemam ja

Nemam mira, nemam sna

Ne dâ noć da dođe dan

Teško onom ko je sam. Kô pod vodom, tiho je sve

Vrištim, al’ se ne čuje

Iza gora beli sjaj, ja ne nazirem kraj

Ovo put je za ranjene. A nema ko da vodi me

Do svetle zvezde Danice

Gori svet (Gori svet), svaki cvet (Svaki cvet)

Gde su nestale (Nestale) lila ramonde? Lila ramonda, lila ramonda-a

Lila ramonda, lila ramonda-a-a-a

Ramonda, lila ramonda-a

Lila ramonda, lila ramonda (Ramonda) A nema ko da vodi me

Jer zvezde sve su zaspale

Ne pomažu ni molitve

Gde su nestale (Nestale) lila ramonde? Lila ramonda, lila ramonda-a

Lila ramonda, lila ramonda

Lila ramonda, lila ramonda-a

Lila ramonda, lila ramonda-a-a-a

Ramonda, lila ramonda-a

Lila ramonda, lila ramonda. Diže se iz pepela

Jedna lila ramonda.

Ramonda, la traduzione in italiano

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone di Teya Dora, Ramonda.

Non ho, non ho, non ho

Né pace, né sonno

La notte spaventa il giorno prima di arrivare

Guai a quelli che sono soli. Tutto è silenzioso, proprio come sott’acqua

Urlo, ma è silenzioso

C’è un bagliore bianco dietro le montagne

Non vedo nessuna fine in vista

Questa è la strada per i feriti. E non c’è nessuno che mi guidi

Verso la luminosa stella del mattino Danica

Il mondo sta bruciando (il mondo sta bruciando), anche ogni fiore (ogni fiore)

Dove sono scomparse (scomparse), le ramonda lilla? Ramonda lilla, ramonda lilla

Ramonda lilla, ramonda lilla

Ramonda, lilla ramonda

Ramonda lilla, ramonda lilla (ramonda). E non c’è nessuno che mi guidi

Perché tutte le stelle si sono addormentate

Neppure le preghiere aiutano

Dove sono scomparse (scomparse), le ramonda lilla? Ramonda lilla, ramonda lilla

Ramonda lilla, ramonda lilla

Ramonda lilla, ramonda lilla

Ramonda lilla, ramonda lilla

Ramonda, lilla ramonda

Ramonda lilla, Ramonda lilla (ramonda). Risorgendo dalle ceneri

È una sola ramonda lilla.

Il significato della canzone Ramonda

Il titolo del testo della canzone fa riferimento alla ramonda, conosciuta anche come la pianta della resurrezione, un fiore che, in Serbia, simboleggia la resilienza del paese durante la prima guerra mondiale e la rinascita nel dopoguerra e rappresenta anche un omaggio ai soldati caduti.

Il fiore è anche noto per la sua capacità di risorgere in condizioni avverse. Per questo motivo, la canzone è un invito a non arrendersi mai anche quando non ci sono più speranze:

Nemam, nemam, nemam ja

Nemam mira, nemam sna

Ne dâ noć da dođe dan

Teško onom ko je sam.

La protagonista della canzone avverte la mancanza di una guida e anche le preghiere non la aiutano:

A nema ko da vodi me

Jer zvezde sve su zaspale

Ne pomažu ni molitve

Gde su nestale (Nestale) lila ramonde?

La ramonda, però, come già anticipato, riesce praticamente a rinascere anche quando si è completamente seccata:

Diže se iz pepela

Jedna lila ramonda.