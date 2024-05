I 5miinust e i Puuluup sono due gruppi estoni che rappresenteranno l’Estonia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Le due band si esibiranno con la canzone dal titolo (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. I 5miinust e i Puuluup prenderanno parte all’ESC grazie alla vittoria della sedicesima edizione dell’Eesti Laul, la competizione musicale con la quale l’Estonia ha selezionato il proprio rappresentante. I 5miinust sono un gruppo hip-hop formato dai rapper Põhja-Korea, Päevakoer, Lancelot ed Estoni Kohver. Nel corso della loro carriera, hanno vinto due Eesti Muusikaauhinnad, i principali premi musicali in Estonia, nella categoria Artista dell’anno. I Puuluup, invece, sono un duo folk formato da Ramo Teder e Marko Veisson.

A seguire potete leggere il testo della canzone di 5miinust & Puuluup, (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.

Ey, ey, ey, ey, ey

Me pole narkom

Ei oota, kes see.

Me pole narkomaanid pole midagi teind

Kleidid meie seljas on prügikasti leid

Politseikroonika ja suvilas on reid

Ainus kott, mis laual, on roheline Lay’s

Me pole narkomaanid pole midagi teind

Kleidid meie seljas on prügikasti leid

Politseikroonika ja suvilas on reid

Vormis mehed külas mul on väga okei.

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit

Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil spiidil

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Pilvikud ja šampinjonid – kus on teie niidid?

Käivitate minu keha nagu köögipliidi.

Pardikesed väikesed, kuid moonid on nii pikad

Mõnuaineid väldime, las seda teevad rikkad

Kohal varahommikul ja kirevad kui kikkad

Ära viisid kommid mul need kurva näoga plikad.

Mõnuaineid väldime vaid, sest me pole rikkad

Tarekese tagatoas on laual ainult IPA-d

Prillid on pupilli, eino pulli pärast ikka

Läbi näevad kõigest need, kes jõudnud esiritta.

Ole vait ja ma pole tein’d

Kuigi ümber minu ain’t on see tants vaid siin käin’d jeaa

Ole vait ja ma pole näind

Kuigi ümber minu ain’t on see tants vaid siin käin’d jeaa.

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit

Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil spiidil

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Pilvikud ja šampinjonid – kus on teie niidid?

Käivitate minu keha nagu köögipliidi.