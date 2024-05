I Nebulossa sono un duo spagnolo che rappresenterà la Spagna all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il duo si esibirà con la canzone dal titolo Zorra. Il duo formato dalla cantante María “Mery” Bas e dal tastierista Mark Dasousa prenderà parte all’Eurovision dopo aver vinto la terza edizione del Benidorm Fest, la manifestazione musicale con la quale la Spagna ha scelto di selezionare il proprio rappresentare all’ESC. I Nebulossa, dal 2018, anno della loro fondazione, hanno pubblicato un album, dal titolo Poliédrica de mí, e un EP. Nel 2022, hanno tentato di partecipare ad Una voce per San Marino, con l’obiettivo di rappresentare la repubblica sammarinese all’ESC, non riuscendo, però, ad accedere alle semifinali.

A seguire potete leggere il testo della canzone dei Nebulossa, Zorra.

A la que ya no le va mal A la que todo le da igual Lapídame, si ya total Soy una zorra de postal Yo soy una mujer real Y si me pongo visceral De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal Soy una zorra de postal.

Si salgo sola, soy la zorra Si me divierto, la más zorra Si alargo y se me hace de día Soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero Jamás es porque lo merezco Y aunque me esté comiendo el mundo No se valora ni un segundo.

Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres (Lo sé) Entiendo que te desespere (Lo sé) Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone dei Nebulossa, Zorra.

So che sono solo una put****

Che il mio passato ti divora

So che sono la pecora nera

L’incompresa, quella di pietra

So di non essere chi vuoi (lo so)

Capisco che ti dispero (lo so)

Ma questa è la mia natura

Cambiare per te mi rende pigra.

Sono in un buon momento

Era solo una questione di tempo

Uscirò in strada e griderò quello che sto sentendo

Ai quattro venti.

Se esco da sola, sono la put****

Se mi diverto, sono la più put****

Se mi allungo ed è la luce del giorno

Sono ancora più put****

Quando ottengo quello che voglio

Non è mai perché me lo merito

E anche se sto mangiando il mondo

Non vale un secondo.

Sono in un buon momento

Era solo una questione di tempo

Uscirò in strada e griderò quello che sto sentendo

Ai quattro venti.

Sono in un buon momento

Ricostruita dall’interno

E quella put**** che temevi così tanto ha acquisito potere

E adesso è una put**** da cartolina.

Che non se la passa più male

A cui non importa niente

Lanciami pietre, non mi interessa

Sono una put**** da cartolina

Sono una vera donna

E se mi comporto in modo viscerale

Passerò da put**** a sciacallo, aprirai un barattolo di vermi

Sono una put**** da cartolina.

Sono in un buon momento

Era solo una questione di tempo

Uscirò in strada e griderò quello che sto sentendo

Ai quattro venti.

Sono in un buon momento

Ricostruita dall’interno

E quella put**** che temevi così tanto ha acquisito potere

E adesso è una put**** da cartolina.