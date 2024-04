Bambie Thug è una cantante irlandese che rappresenterà l’Irlanda all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 30enne si esibirà con la canzone dal titolo Doomsday Blue. Bambie Thug si è guadagnata la possibilità di partecipare all’ESC 2024 grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Eurosong, la manifestazione musicale con la quale l’Irlanda ha scelto il proprio rappresentante nazionale per l’Eurovision. Bambie Thug ha esordito come cantante nel 2021, pubblicando i singoli Birthday e P.M.P.. Fino ad oggi, ha pubblicato dieci singoli in totale e tre EP (Psilocyber, High Romancy e Cathexis). Ha dichiarato che i suoi artisti di riferimento sono Dolly Parton, Britney Spears, Nina Simone, Paul Simon, Joni Mitchell e i Led Zeppelin.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Bambie Thug, Doomsday Blue.

Avada Kedavra, I speak to destroy

The feelings I have, I cannot avoid

Through twisted tongues, a hex deployed on you

That all the pretties in your bed

Escape your hands and make you sad

And all the things you wish you had, you lose.

I, I

I know you’re living a lie

I, I

I see the scars in your eyes

I, I

I know you’re living a lie

I, I.

I guess you’d rather have a star than the Moon

I guess I always overestimate you

Hoodoo all the things that you do

I’m down, down in my doomsday blues.

I, I

I know you’re living a lie

I, I

I know you’re living a lie.

Avada Kedavra, the thoughts in my head

Thе places I touch when lying in bed

Thе visions of you, the words that you said, undo

My heartbeat buried in the ground

And to the strings I bind, you’re bound

So when you sleep you’ll hear the sound (Cuckoo).

I, I

I know you’re living a lie

I, I

I see the scars in your eyes

I, I

I know you’re living a lie

I, I.

I guess you’d rather have a star than the Moon

I guess I always overestimate you

Hoodoo all the things that you do

I’m down, down in my doomsday blues

I guess you’d rather have a star than the Moon

I guess I always overestimate you

Hoodoo all the things that you do

I’m down, down in my doomsday blues.

For your romance I’d beg, steal and borrow

It’s draining me hollow, you

You could slow dance me out of my sorrow

But your favourite colour compared to the others is doom

Doomsday blue.

Blue

Blue

Blue, blue, blue, blue

Blue, blue, blue, blue

Blue, blue, blue, blue

Blue, blue, blue, blue

Avada Kedavra, I speak to destroy.