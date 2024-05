I Ladaniva sono un duo musicale franco-armeno che rappresenterà l’Armenia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il duo composto dalla cantante armena Jaklin Baghdasaryan e dal musicista francese Louis Thomas si esibirà con la canzone dal titolo Jako. I Ladaniva sono stati scelti internamente dall’emittente radiotelevisivo armena ARMTV: la canzone è stata presentata ufficialmente lo scorso 13 marzo. Il duo ha ottenuto successo nel 2020 con la pubblicazione dei video di due canzoni, Vay aman e Zepyuri nman. Il loro singolo di debutto ufficiale, però, è Kef chilini, pubblicato sempre nel 2020. Nel 2023, i Ladaniva hanno pubblicato il loro album di debutto omonimo. Il duo ha dichiarato di ispirarsi alle canzoni tradizionali dell’Armenia, della Russia e dei Balcani ma anche alla musica dell’America Latina, dell’Africa e dell’Isola della Riunione.

A seguire potete leggere il testo della canzone dei Ladaniva, Jako.

Indz asum en: “Zhako, qez kheloq pahi Shat mi khosa Shat sus el mi nsti Hagi, baci, p‘ak‘i Aghjka pes qez pahi” Yes aghjik em azat Yes kparem, du el nayi.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone dei Ladaniva, Jako.

Mi dicono: “Jako, comportati bene!

Non parlare troppo!

Non restare troppo calma!

Indossa questo, apri questo e nascondi quello

Comportati come una ragazza!”

Ma io sono una ragazza libera

Io ballerò e tu guarderai.

Vieni, vieni, vieni e unisciti a me!

Non importa ciò che dicono

Dimenticheremo il tempo

Andiamo, andiamo, andiamo, per favore!

Alzati e balla.

Andiamo, andiamo, andiamo, per favore!

Alzati e balla.

Opa.

Le le le le la

Le le le le la

Ahaha

Ahaha ah

La la lay la la la lay la la la la lay

Lalalalalala.