Al’ona Al’ona e Jerry Heil sono rispettivamente una rapper e una cantante ucraine che rappresenteranno l’Ucraina all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Le due artiste si esibiranno con la canzone dal titolo Teresa & Maria. Al’ona Al’ona & Jerry Heil prenderanno parte all’ESC 2024 dopo aver vinto l’ottava edizione di Vidbir, la competizione musicale con la quale l’Ucraina ha selezionato il proprio artista rappresentante. Al’ona Al’ona ha raggiunto la popolarità nel suo paese nel 2018 grazie ai singoli Rybky e Holovy. Ha vinto due YUNA, il premio musicale più prestigioso in Ucraina, e ha collaborato anche con la Kalush Orchestra, vincitori dell’ESC nel 2022. Jerry Heil, invece, ha raggiunto il successo nazionale nel 2019 con il singolo #Ochrana_otmjena. Ha vinto uno YUNA. Le due artiste hanno pubblicato insieme un EP dal titolo Daj boh.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Al’ona Al’ona & Jerry Heil, Teresa & Maria.

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би, що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя.

У-у-у-у-у

Давай, мала, палай

У-у-у-у-у

I’m not holy, I’m alive.

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings.

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя — петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м’яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять; і затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче, аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі: їх ноги бачили цю землю

Знаєш, твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом нелегко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings.