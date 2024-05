Silvester Belt è un cantante lituano che rappresenterà la Lituania all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il cantante 26enne si esibirà con la canzone dal titolo Luktelk. Silvester Belt si è guadagnato la possibilità di rappresentare il proprio paese all’ESC 2024 grazie alla vittoria ottenuta nella prima edizione di Eurovizija.LT, la manifestazione musicale con la quale la Lituania ha selezionato il proprio artista per l’Eurovision. Agli inizi della sua carriera, Silvester Belt ha partecipato (e vinto) al talent show Aš – superhitas e ha partecipato anche alla versione lituana di X Factor. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato 6 singoli. Il singolo Luktelk è stato primo in classifica in Lituania per tre settimane consecutive.

Il testo di Luktelk

A seguire potete leggere il testo della canzone di Silvester Belt, Luktelk.

Diena viena ir vėl kita

Tarytum čia data sustojo

Einu tai ten, einu tai šen

Ir kai sutems, ir vėl iš naujo. Rytoj, rytoj, rytoj

Pažadu mylėt tave rytoj

Laboj, laboj, laboj

Surasi tu mane nakty laboj. Ar aš vis dar gyvas?

Ar tebepažįsti mane?

Saulė nepakyla

Pasakyk, ar liksi šalia? Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk

Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk. Naktis viena, naktis kita

Kaip visada, aš vėl iš naujo. Rytoj, rytoj, rytoj

Pažadu mylėt tave rytoj. Ar aš vis dar gyvas?

Ar tebepažįsti mane?

Saulė nepakyla

Pasakyk, ar liksi šalia? Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk

Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk. Stovime tyloje grojančio radijo

Nebenoriu šokt, nebenoriu šokt

Stovime tyloje grojančio radijo

Nebenoriu šokt, bet man reikia šokt. Ar aš vis dar gyvas?

Ar tebepažįsti mane?

Saulė nepakyla

Pasakyk, ar liksi šalia? Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk

Luktelk, luktelk

Dar vieną minutę, luktelk.

Luktelk, la traduzione in italiano

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone di Silvester Belt, Luktelk.

Un giorno è passato e un altro

È come se il tempo qui si fosse fermato

Sto andando qui, sto andando là

E quando il sole tramonta ed è tutto da capo. Domani, domani, domani

Prometto che ti amo domani

Nel bene, nel bene, nel bene

Mi troverai nella buona notte. Sono ancora vivo?

Mi riconosci ancora?

Il sole non sorge

Dimmi, resterai vicino? Aspetta un po’, aspetta un po’

Ancora un minuto, aspetta un po’

Aspetta un po’, aspetta un po’

Ancora un minuto, aspetta. La notte è passata, un’altra notte

Come sempre, lo sto ripetendo di nuovo. Domani, domani, domani

Prometto che ti amo domani. Sono ancora vivo?

Mi riconosci ancora?

Il sole non sorge

Dimmi, resterai vicino? Aspetta un po’, aspetta un po’

Ancora un minuto, aspetta un po’

Aspetta un po’, aspetta un po’

Ancora un minuto, aspetta. Siamo nel silenzio di una radio che suona

Non voglio più ballare, non voglio più ballare

Siamo nel silenzio di una radio che suona

Non voglio più ballare, ma ho bisogno di ballare. Sono ancora vivo?

Mi riconosci ancora?

Il sole non sorge

Dimmi, resterai vicino? Aspetta un po’, aspetta un po’

Ancora un minuto, aspetta un po’

Aspetta un po’, aspetta un po’

Ancora un minuto, aspetta.

Il significato della canzone Luktelk

Il testo della canzone parla della sensazione di essere intrappolati dentro un loop dal quale è difficile uscire.

Il protagonista della canzone ha la sensazione di vivere sempre praticamente la stessa giornata:

Diena viena ir vėl kita

Tarytum čia data sustojo

Einu tai ten, einu tai šen

Ir kai sutems, ir vėl iš naujo.

Il protagonista del brano avverte addirittura la sensazione di non essere più vivo ma di trovarsi in un’altra dimensione a causa della ripetitività delle sue azioni:

Ar aš vis dar gyvas?

Ar tebepažįsti mane?

Saulė nepakyla

Pasakyk, ar liksi šalia?

Nonostante abbia la voglia di uscire da questo loop, il protagonista della canzone si prepara a fare le stesse cose anche il giorno dopo come se ne avvertisse il bisogno:

Stovime tyloje grojančio radijo

Nebenoriu šokt, nebenoriu šokt

Stovime tyloje grojančio radijo

Nebenoriu šokt, bet man reikia šokt.