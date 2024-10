Angelina Mango in concerto alla Casa della Musica a Napoli: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare, tutte le anticipazioni.

Continua il tour nei club di Angelina Mango che sta portando la cantautrice ad esibirsi in tutta Italia con undici appuntamenti che hanno rapidamente registrato il sold out in tutta Italia. L’artista condivide, on stage, un’esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live estivi in Italia e in Europa che l’hanno vista protagonista la scorsa estate.

Il tour tutto sold out proseguirà con i live di Napoli, con due appuntamenti live presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), Molfetta all’Eremo Club (BA, 16 ottobre), Nonantola al Vox Club (MO, 19 ottobre), Firenze al Teatro Cartiere Carrara (21 ottobre), Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), Venaria Reale al Teatro Concordia (TO, 24 ottobre) e infine Milano con due live previsti al Fabrique di Milano (26 e 27 ottobre) che concluderanno questo tour, dove Angelina si racconterà e mostrerà la sua evoluzione personale e artistica.

“Angelina Mango nei club 2024” per la cantautrice rappresenta un nuovo importante tassello del suo percorso artistico: oltre ad essere il coronamento dell’anno fatto di traguardi che ha vissuto – vero e proprio anno d’oro tra la vittoria al Festival di Sanremo, l’esperienza all’Eurovision Song Contest, il suo primo album di inediti poké melodrama e il contatto con i primi palchi importanti in Italia e in Europa – questo tour è anche una nuova forma di dialogo da aprire con le persone.

Ad accompagnare Angelina sul palco una band di 5 elementi, con Marta Cannuscio (percussioni), Alessio Nelli (tastiera), Antonio Cirigliano (chitarra), Filippo Mango (batteria) e Filippo Tosto (basso).

Alle canzoni che compongono poké melodrama si alterneranno brani di repertorio di Angelina, per uno spettacolo che rappresenta un viaggio nelle sfumature emotive della cantautrice. Sul palco Angelina Mango porta una nuova consapevolezza di sé, figlia delle esperienze che hanno scandito questo suo anno così intenso e ricco di soddisfazioni.

La scaletta delle canzoni di Angelina Mango in concerto a Napoli

gioielli di famiglia

melodrama

smile

Voglia di vivere

una bella canzone

Walkman

Vita morte e miracoli

Sono aggrappata a te

Formica

edmund e lucy

crush

another world

Va tutto bene

invece sì

Mani vuote

diamoci una tregua

Don’t Understand (Post Malone cover)

Uguale a me

Ci pensiamo domani

Cup of Tea

Fila indiana

Che t’o dico a fa

La noia

Il concerto di Angelina Mango a Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 14 ottobre 2024.

Il live inizierà alle 21.

Come arrivare alla Casa della Musica a Napoli

La Casa della Musica a Napoli si trova all’interno del Complesso Palapartenope, situato in Via Corrado Barbagallo 115.

Ecco come arrivarci:

In Metropolitana

Prendi la Linea 6 della metropolitana (in direzione Mostra).

Scendi alla fermata Mostra d’Oltremare.

Da lì puoi fare una passeggiata di circa 10-15 minuti fino alla Casa della Musica o prendere un autobus locale.

In Autobus

Puoi prendere uno degli autobus che fermano in Piazzale Tecchio, come il R7 o il C2.

Scendi alla fermata Via Terracina, che è abbastanza vicina alla Casa della Musica.

In Auto

Se ti sposti in auto, segui le indicazioni per la zona Fuorigrotta.

Usa un navigatore inserendo “Via Corrado Barbagallo 115, Napoli” per trovare la strada migliore. Ci sono parcheggi disponibili vicino al complesso.