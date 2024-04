Olly Alexander è un cantante e attore britannico, che rappresenterà il Regno Unito all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il cantante 33enne, ex solista degli Years & Years, band che si è sciolta nel 2023, si esibirà con la canzone dal titolo Dizzy. Olly Alexander è stato selezionato internamente dalla BBC: l’annuncio ufficiale è avvenuto durante la finale dello show televisivo Strictly Come Dancing, versione britannica di Ballando con le Stelle. Olly Alexander, con gli Years & Years, ha pubblicato tre album in studio: Communion, Palo Santo e Night Call. Come attore, Alexander ha recitato in dodici film (Enter the Void, I fantastici viaggi di Gulliver, Penny Dreadful, Le Week-End, Posh, Bright Star, Grandi speranze) e cinque serie tv (Skins).

A seguire potete leggere il testo della canzone di Olly Alexander, Dizzy.

There’s a place where we break the line

Make it a circle redefined,

Beautiful gardens, eternal flowers

You know the way, so take me there.

Won’t you make me dizzy from your kisses?

Will you take my hand and spin me

‘Round and ‘round until the moment never ends?

Make me dizzy from your kissеs

Will you take my hand and spin me?

Take mе back to the beginning again.

Pulling me close, I feel a stillness in the air

Time has frozen, all memories lost.

So won’t you make me dizzy from your kisses?

Will you take my hand and spin me

‘Round and ‘round until the moment never ends?

Make me dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me?

Take me back to the beginning again.

So don’t you make me dizzy from.

There isn’t an end, there isn’t a start

I don’t wanna stop, I can’t go too far

There isn’t an end, there isn’t a start

I don’t wanna stop, I can’t go too far

There isn’t an end, there isn’t a start

I don’t wanna stop, I can’t go too far

There isn’t an end, there isn’t.

So won’t you make me dizzy from your kisses?

Will you take my hand and spin me

‘Round and ‘round until the moment never ends?

Uh, make me dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me?

Take me back to the beginning again.