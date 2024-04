Baby Lasagna, nome d’arte di Marko Purišić, è un cantante, musicista e produttore croato che rappresenterà la Croazia all’Eurovision Song Contest 2024. Il cantautore 28enne si esibirà con la canzone dal titolo Rim Tim Tagi Dim. Baby Lasagna si esibirà all’ESC 2024 dopo aver vinto la venticinquesima edizione di Dora, la competizione musicale attraverso la quale la Croazia ha selezionato il proprio artista rappresentante. Baby Lasagna ha iniziato la propria carriera musicale come chitarrista nei Manntra, rock band croata. Successivamente, ha collaborato con i Mono Inc., band tedesca. Nel 2023, ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando il primo singolo dal titolo IG Boi. Gli artisti dai quali prende ispirazione sono i Rammstein, gli Electric Callboy e Tonči Huljić.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim.

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi).

Ayy, I’m a big boy now

I’m ready to leave, ciao, mamma, ciao

Ayy, I’m a big boy now

I’m going away and I sold my cow

Before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim-tim.

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi-digi-digi-digi-digi).

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

But most of all, I’ma miss the dance

So come on y’all, let us prance.

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi).

Now don’t call, don’t write

I’m leavin’ with the first light

Don’t cry but dance

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim-tim.

There’s no going back

My presence fades to black

Yeah, there’s no going back

My anxiety attacks

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim, tagi-digi-dim.

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi).

I hope I find peace in the noise

Wanna become one of them city boys

They’re all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance.

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi).

Bye mom, bye dad

Meow, cat, please, meow back

Don’t cry, just dance

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim-tim.

There’s no going back

My presence fades to black

Yeah, there’s no going back

My anxiety attacks

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim, tagi-digi-dim.

(Rim-tim).

There’s no going back

My presence fades to black

There’s no going back

Anxiety attacks

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim, tagi-digi

There’s no going back

My presence fades to black

Yeah, there’s no going back

My anxiety attacks

Rim-tim, tagi-digi, dim-tim, tagi-digi-dim.

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi)

(Rim-tim, tagi-digi, dim-dim-dim).