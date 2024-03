Il testo completo della canzone Hurricane di Eden Golan. Scopri il significato del brano musicale e la traduzione del testo in gara per Israele all’Eurovision Song Contest 2024

Si intitola Hurricane il brano con cui Israele parteciperà all’Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malmö dal 7 all’11 maggio. L’EBU – European Broadcasting Union ha accolto le modifiche apportate dalla commissione selezionatrice isrealiana al brano October Rain (qui testo e traduzione) che l’organizzazione di ESC aveva ritenuto troppo politica. Dopo una prima reazione dura della tv pubblica KAN, intenzionata a non modificare nulla, e il rifiuto di un secondo brano – Dance Forever – ritenuto altrettanto politico – è stato l’intervento del presidente dello Stato di Israele Herzog a spingere la tv israeliana a riconvocare gli autori dei due brani per modificarne i testi. La commissione selezionatrice ha dunque optato per la versione rivista di October Rain, presentata all’EBU col titolo Hurricane: questa volta l’EBU ha dato parere positivo, decretando così l’ingresso ufficiale di Israele in gara all’Eurovision 2024.

Israele, dunque, gareggerà nella secondo gruppo della seconda semifinale, in programma giovedì 9 maggio (con diretta su Rai 2 e RaiPlay): con Israele in quella sezione anche Estonia, Georgia, Paesi Bassi, Norvegia, Lettonia, San Marino, Belgio.

Il testo di Hurricane

Il brano sarà rilasciato ufficialmente domenica 10 marzo alle 21.30 (ora di Tel Aviv, le 20:30 in Italia). La canzone, scritta da Keren Pels, Avi Ohion e Stav Begar, è stata trasformata per raccontare la storia di una giovane donna, eliminando i riferimenti più o meno evidenti al massacro compiuto da Hamas al Festival Dance Supernova il 7 ottobre 2023. Attendiamo ora di vedere il testo e di ascoltare il brano.