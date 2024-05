Appuntamento stasera, 9 maggio, con la seconda e ultima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. Ad esibirsi saranno i 16 Paesi rimanenti che sperano di ottenere un posto per la finalissima di sabato 11 maggio.

Ad aprire la puntata saranno Petra Mede e Malin Åkerman che si esibiranno in una rivisitazione del brano Tattoo di Loreen.

Dopo le esibizioni di tutti i Paesi in gara (inclusi i 3 Paesi ammessi di diritto, Italia, Francia e Spagna), si esibiranno Helena Paparizou, Charlotte Perrelli e Sertab Erener che interpreteranno i brani con cui hanno partecipato alla manifestazione – My Number One, Take Me to Your Heaven e Everyway That I Can. Poi la conduttrice Petra Mede con il brano inedito “That’s Why We Love Eurovision”, e Käärijä (a rappresentare la Finlandia all’ Eurovision Song Contest 2023) con Cha cha cha.

Prima del termine della serata si esibiranno anche gli Herreys (vincitori dell’Eurovision Song Contest 1984) con il brano Diggi-Loo Diggi-Ley.

La scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2024, l’ordine di esibizione dei Paesi

Ecco l’ordine di uscita dei Paesi in competizione. L’Italia si esibirà dopo l’Estonia e prima di Israele.

Ecco, invece, a seguire, i 10 Paesi ammessi alla finale dopo la diretta di martedì scorso: