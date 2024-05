Home Eurovision Song Contest Eurovision 2024, come hanno votato gli italiani nella Finale dell’11 maggio?

Eurovision 2024, come hanno votato gli italiani nella Finale dell’11 maggio?

Dopo l’inconveniente tecnico che ha svelato le percentuali del televoto italiano della Seconda Semifinale, è correttamente andata in onda la composizione del televoto della finale. Il dato è stato presentato in sovrimpressione dopo la proclamazione del paese vincitore, la Svizzera, con Nemo che ha cantato The Code.I televoti raccolti non sembrano differire nella sostanza da