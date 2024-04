Il testo completo della canzone Before the Party’s Over, cantata da Mustii. Ascolta il brano e scopri sul suo significato, la storia dietro le parole, e la traduzione in italiano che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.

Before the Party’s Over, Mustii: la canzone del Belgio in gara all’Eurovision 2024 (Testo e Significato)

Mustii è un cantante e attore belga che rappresenterà il Belgio all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Mustii si esibirà con il brano dal titolo Before the Party’s Over. Mustii è stato selezionato internamente dalla RTBF, l’emittente pubblica francofona del Belgio: il suo nome è stato annunciato ufficialmente il 30 agosto 2023 mentre il singolo è stato presentato lo scorso 19 febbraio. Mustii ha debuttato come cantante nel 2014 con il singolo The Golden Age. L’album di debutto, 21st Century Boy, invece, è stato pubblicato nel 2018. Nel 2022, il cantante 33enne ha pubblicato un altro album dal titolo It’s Happening Now. In tv, inoltre, ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma Drag Race Belgique.

Il testo di Before the Party’s Over

A seguire potete leggere il testo della canzone di Mustii, Before the Party’s Over.

All we chase is shining in the moonlight

Are we sure the kids are alright

Or just playin’ it cool?

Watch it fade, it’s gonna hurt from time to time

One more drink and I’ll be fine

You’re the livin’ proof. Are you still playin’ the game

Or breakin’ the rules?

I can see all the pain (Before the party’s over)

In the way that you move. Face to face

They told us it was paradise

But I’ll barely make it through the night

Do you think about it, too? Are you still playin’ the game

Or breakin’ the rules?

I can see all the pain (Before the party’s over)

In the way that you move

In the way that you move. I got a soul on fire, I’m gonna make moves tonight

I got a soul on fire, I’m gonna raise roofs tonight

I got a soul on fire, I’m gonna make moves tonight

I got a soul on fire. Before the party’s over (I got a soul on fire, I’m gonna make moves tonight)

Before the party’s over (I got a soul on fire, I’m gonna raise roofs tonight).

Before the Party’s Over, la traduzione in italiano

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone di Mustii, Before the Party’s Over.

Tutto ciò che inseguiamo sta brillando al chiaro di luna

Siamo sicuri che i bambini stiano bene

O semplicemente stai facendo finta di niente?

Guardalo svanire, farà male di tanto in tanto

Ancora un drink e starò bene

Tu ne sei la prova vivente. Stai ancora giocando

O stai rompendo le regole?

Posso vedere tutto il dolore (prima che la festa finisca)

Nel modo in cui ti muovi. Faccia a faccia

Ci hanno detto che era il paradiso

Ma riuscirò a malapena a superare la notte

Ci pensi anche tu? Stai ancora giocando

O stai rompendo le regole?

Posso vedere tutto il dolore (prima che la festa finisca)

Nel modo in cui ti muovi

Nel modo in cui ti muovi. Ho l’anima in fiamme, stasera farò le mie mosse

Ho l’anima in fiamme, solleverò i tetti stanotte

Ho l’anima in fiamme, stasera farò delle mosse

Ho l’anima in fiamme. Prima che la festa finisca (ho l’anima in fiamme, farò le mie mosse stasera)

Prima che la festa finisca (ho l’anima in fiamme, stasera solleverò i tetti).

Il significato della canzone Before the Party’s Over

Il testo parla del bisogno dell’essere umano di ottenere quello che vuole in poco tempo, ignorando gli effetti che questa necessità può avere nel medio-lungo termine.

Il protagonista del brano mette in dubbio la felicità delle persone, chiedendosi se queste si stiano divertendo per davvero o stiano solo facendo finta di niente:

All we chase is shining in the moonlight

Are we sure the kids are alright

Or just playin’ it cool?

Nel ritornello, invece, il narratore della canzone afferma che le persone che fingono di divertirsi, in realtà, stanno male e nascondono il loro conflitto interiore:

Are you still playin’ the game

Or breakin’ the rules?

I can see all the pain (Before the party’s over)

In the way that you move.

Anche il protagonista del brano, alla fine, si rende conto di aver costruito una felicità effimera che non durerà più di una notte:

Face to face

They told us it was paradise

But I’ll barely make it through the night

Do you think about it, too?