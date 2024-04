Saba è una cantante, attrice e modella danese di origini etiopi che rappresenterà la Danimarca all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 26enne si esibirà con la canzone dal titolo Sand. Saba prenderà parte all’ESC 2024 dopo aver vinto la cinquantaquattresima edizione del Dansk Melodi Grand Prix, competizione musicale che viene tradizionalmente utilizzata per la scelta del rappresentante della Danimarca per l’Eurovision. Sand è il singolo d’esordio di Saba. La cantante ha anche dichiarato che la decisione di partecipare al Dansk Melodi Grand Prix 2024 è nata dalla vittoria della cantante svedese Loreen all’Eurovision Song Contest 2023, dalla quale ha preso ispirazione per la sua canzone.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Saba, Sand.

Yesterday is eatin’ up my mind

You and me, we couldn’t get it right

We were throwing memories in the air

Bits and pieces lyin’ everywhere.

(Ooh, ooh)

Bits and pieces lyin’ everywhere

(Ooh, ooh)

Bits and pieces like we didn’t care.

Shouldn’t be so hard like breathin’ underwater

Baby, we’ve been in the blue

Didn’t see it comin’, fallin’ into nothin’

Ain’t there somethin’ we can do?

(Ooh, ooh)

I can feel you slipping through my hands

(Ooh, ooh)

Guеss we built a castle out of sand.

Yestеrday, I had you by my side

Now we’re just like strangers in the night

Pictures of us lyin’ on the floor

No, I can’t do this fightin’ anymore.

But it shouldn’t be so hard like breathin’ underwater

Baby, we’ve been in the blue

Didn’t see it comin’, fallin’ into nothin’

Ain’t there somethin’ we can do?

(Ooh, ooh)

I can feel you slipping through my hands

(Ooh, ooh)

Guess we built a castle out of sand

Sand, sand

I can feel you slipping through my hands

Sand, sand

Guess we built a castle out of sand.

Shouldn’t be so hard like breathing underwater

Shouldn’t be so hard like breathing underwater

Ooh, yeah.

Sand, sand

I can feel you slipping through my hands

Sand, sand, yeah

Guess we built a castle out of sand.