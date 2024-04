Sarah Bonnici è una cantante maltese che rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2024. La canzone con la quale la cantante 25enne si esibirà si intitola Loop. Sarah Bonnici avrà l’opportunità di esibirsi all’ESC grazie alla vittoria nell’undicesima edizione del Malta Eurovision Song Contest, la competizione musicale attraverso la quale Malta sceglie il proprio artista rappresentante all’ESC. Sarah Bonnici ha partecipato due volte al Malta Junior Eurovision Song Contest, non riuscendo a piazzarsi al primo posto. Nel 2010, comunque, ha partecipato al JESC come ballerina, condividendo il palco con la cantante Nicole Azzopardi. Nel 2019, ha preso parte alla prima edizione della versione maltese di X Factor. Nel 2021, invece, ha partecipato al Malta Eurovision Song Contest, non andando oltre il dodicesimo posto.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Sarah Bonnici, Loop.

Don’t you know that you got me

That you got me, yeah, me, yeah.

Got me so hot, burning’ up like a fever

I’m a honey pot, never tasted nothin’ sweeter

Thought you could turn me down, no, no, no

Let’s go another round, slow.

Don’t you tell me I’m your addiction

It was obvious you’d end up like this.

Oh my God, you got-got-got me on (Loop)

‘Cause I’m in, but the bla-bla-blame’s on (You)

Let me tease you, boy, you love it when I

M-m-m-move, got you on loop

In your head all night, you got me on

Got me on, got me on loop.

Cherry on top, you’re the cinnamon

Makin’ my heart skip a little bit

Like ra-pa-pa-bam-ba, ra-pa-pa-bam-ba, yeah

You know how to spin me, boy.

Don’t you know you’re my, my addiction?

It was obvious we’d end up like this.

Oh my God, you got-got-got me on (Loop)

‘Cause I’m in, but the bla-bla-blame’s on (You)

Let me tease you, boy, you love it when I

M-m-m-move, got you on loop

In your head all night, you got me on

Got me on, got me on loop.

Ooh

Ooh

It was obvious, we’re addicted, addicted

Yeah, it was obvious

Here we go again

Huh.

Oh my God, you got-got-got me on (Loop)

‘Cause I’m in, but the bla-bla-blame’s on (You)

Let me tease you, boy, you love it when I

M-m-m-move, got you on loop

In your head all night, you got me on

Got me on, got me on loop.