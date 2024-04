Besa è una cantante albanese che rappresenterà l’Albania all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 37enne si è guadagnata la possibilità di rappresentare il suo paese all’ESC grazie alla partecipazione alla sessantaduesima edizione del Festivali i Këngës, con la canzone Zemrën n’dorë, premiata dal voto del pubblico. Il brano con il quale Besa si esibirà all’Eurovision si intitola Titan che è la versione in lingua inglese di Zemrën n’dorë. In realtà, non si tratta di una traduzione ma di un adattamento perché il testo in albanese della canzone e il testo in inglese hanno due significati differenti. Nel corso della sua carriera, Besa (nome completo Besa Kokëdhima) ha pubblicato otto album. Nel 2009, ha provato a partecipare all’ESC come rappresentante della Romania, col brano Nothin’ Gonna Change, non riuscendo ad arrivare alla finale della selezione nazionale.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Besa, Titan.

We stand eye to eye

You try and set a fire

Just to watch me burn

It’s like you don’t know

That I will survive

Learned how to stay alive

Come and throw your flames

‘Cause it’s all in vain.

Even if I fall, I’m gon’ get up

I’ll be standing tall, proud, with my head up

Go ‘head and give your best shot.

I won’t go down, I’ll never break

Like a titan, I’ll be brave

Tonight, I’ll rise

I won’t give up, fight ‘til the end

Every tear’s gonna ricochet

I rise, rise

I’m a titan in disguise.

I bet you thought that I would crumble, but I won’t

You thought I wouldn’t make it out hеre on my own

You thought you’d see me broken, I’m goin’ strong

Still goin’ strong,

Got an armor ‘round my hеart, it’s unbreakable

Got my feet on the ground, I’m unshakable

And if you think I won’t survive, then you’re so wrong

You’re so wrong.

I won’t go down, I’ll never break

Like a titan, I’ll be brave

Tonight, I’ll rise

I won’t give up, fight ‘til the end

Every tear’s gonna ricochet

I rise, rise

I’m a titan in disguise.

I won’t go down, I’ll never break

Like a titan, I’ll be brave

Tonight, I’ll rise

I won’t give up, fight ‘til the end

Every tear’s gonna ricochet

I rise, rise

I’m a titan in disguise.