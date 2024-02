I Megara con il brano “11:11” vincono la 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. La serata, trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm), ha decretato i Megara come vincitori che rappresenteranno la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024. Secondo posto per Loredana Bertè con “Pazza”. Terza posizione per i La Rua.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di 11:11 dei Megara.

Il testo di 11:11

Ecco il testo di 11:11.

Tengo roto el corazón

Pero es algo irónico

Nada romántico

Una herida entre los dos

Sé que suena trágico

Pero no ¿Puedes parar de perder el tiempo

Buscando to’, buscando mis venas?

Sé que no hay na’ qué hacer

¿Pero usted quién es?

Por favor, sáquenlo pa’ fuera Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no M-E-L-A-P-E-L-A

Que si tú no me quieres

Otra gentе me querrá Quierеs ser lobo feroz

Quieres ser patético, mal menor

Piensas que puedes abatirme

Rendimos Benidorm

Pintas que es ilógico

Incluso mágico

Y solo es rock and roll Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no Dame una señal (Toda la noche)

Siempre quiero más

Volaré en un paso atrás

Estoy donde tú estás We like to party

But we love rock Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no (M-E-L-A-P-E-L-A)

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá

11:11, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione di 11:11.

Il mio cuore è spezzato

Ma è qualcosa di ironico

Niente di romantico

Una ferita tra di noi

So che suona tragico

Ma non lo è Puoi smetterla di perdere tempo

Cerchi tutto, cerchi le mie vene?

So che non c’è niente da fare

Ma chi sei?

Per favore, tiralo fuori Potrai saltare tutta la notte

Vieni e dammi una ragione

Per voler cambiare quelle voci

Sai che alcune mentono e altre no M-E-L-A-P-E-L-A

Se tu non mi vuoi

Altra gente mi vorrà Vuoi essere il lupo feroce

Vuoi essere patetico, il male minore

Pensi di potermi abbattere

Ci arrendiamo a Benidorm

Dipingi che è illogico

Addirittura magico

E è solo rock and roll Potrai saltare tutta la notte

Vieni e dammi una ragione

Per voler cambiare quelle voci

Sai che alcune mentono e altre no Dammi un segnale (Tutta la notte)

Voglio sempre di più

Volare un passo indietro

Sono dove sei tu Ci piace fare festa ma amiamo il rock Potrai saltare tutta la notte

Vieni e dammi una ragione

Per voler cambiare quelle voci

Sai che alcune mentono e altre no (M-E-L-A-P-E-L-A) Se tu non mi vuoi Altra gente mi vorrà

Il significato della canzone 11:11

Il brano sembra esplorare vari aspetti delle relazioni tra persone, delle emozioni e dell’identità di ciascun individuo, offrendo una riflessione su temi universali come l’amore, la delusione e l’autoconsapevolezza.

¿Puedes parar de perder el tiempo

Buscando to’, buscando mis venas?

Sé que no hay na’ qué hacer

¿Pero usted quién es?

Por favor, sáquenlo pa’ fuera