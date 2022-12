Sanremo 2023, chi sono i cantanti Big in gara? Sarà Amadeus a svelare i nomi degli artisti selezionati per il Festival della musica italiana, in onda dal 7 all’11 ottobre prossimo, su Rai 1. Il conduttore -e direttore artistico- svelerà chi parteciperà, durante la diretta del Tg1 delle 13,30, in onda domenica 4 dicembre. Durante l’informazioni, Amadeus svelerà i cantanti selezionati per la kermesse musicale. Chi sarà il trionfatore dopo la vittoria di Mahmood e Blanco nel 2022 con “Brividi”? Noi di Soundsblog vi sveleremo tutto il cast al completo, durante la diretta.

Sanremo 2023, Big, chi sono i cantanti in gara? Ipotesi e previsioni

Top secret sui nomi dei Big in gara a Sanremo 2023. Sappiamo solo che, ai nomi annunciati da Amadeus, dovremo poi aggiungere i 3 vincitori di Sanremo Giovani (e questo lo scopriremo in diretta, venerdì 16 dicembre, in prima serata su Rai 1). Nei mesi scorsi, sono stati numerosi i cantanti “in lizza” per salire sul palco del Teatro Ariston. Tra i più attesi ci sono sicuramente Paola e Chiara (dopo essersi riunite sul palco di San Siro per il concerto evento di Max Pezzali… e sembra che sia proprio lui ad aver scritto un pezzo per loro), Marcella Bella (che da anni vorrebbe tornare in gara al Festival), Giorgia (nonostante abbia annunciato l’uscita del suo nuovo disco per gennaio 2023). Tiziano Ferro non ci sarà (ha da poco pubblicato il nuovo disco, Il mondo è nostro). Al Bano, che da anni ammette di essere interessato a rimettersi in gioco, sarà tra i 22/23 Big annunciati da Amadeus? Si vocifera abbiano mandato brani anche Dolcenera, Anna Tatangelo, Levante e Annalisa. E Arisa? Attualmente sta lavorando anche al nuovo album e Sanremo lo ama da sempre, dopo aver vinto due volte.

Per quanto riguarda la ‘quota Amici’, LDA potrebbe essere tra gli artisti selezionati per Sanremo 2023. Ma anche Luigi Strangis punterebbe al palco, senza dimenticare un possibile bis di Sangiovanni dopo la scorsa edizione…

Quando saranno annunciati i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023?

I nomi dei cantanti del Festival di Sanremo 2023 saranno svelati da Amadeus, domenica 4 dicembre 2022, in diretta durante il Tg1 delle 13.30. A questi nomi saranno poi da aggiungere i 3 vincitori di Sanremo Giovani (annunciati venerdì 16 dicembre). Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.