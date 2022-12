Marco Mengoni è uno dei 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 che si terrà, nella città dei fiori dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno. La cantante porta un brano che porta per titolo, Due vite. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amadeus, durante la serata di venerdì 16 dicembre 2022, dedicata al concorso ‘Sanremo Giovani’.

Marco Mengoni a Sanremo 2023 con Due vite

Mengoni partecipa al Festival di Sanremo per la terza volta con una canzone che ha per titolo Due vite. Nel 2010, appena uscito da ‘X Factor’, si classificò al terzo posto con ‘Credimi ancora’ dietro al trio Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici e al vincitore Valerio Scanu. Tre anni dopo, conquistò, il gradini più alto del podio con ‘L’Essenziale’.

Marco Mengoni: album e singoli

E’ uno dei giovani artisti più prolifici della scena musicale italiana. In dodici anni, ha all’attivo 7 album in studio Solo 2.0, Pronto a correre, Parole in circolo, Le cose che non ho, Atlantico, Materia (Terra), Materia (Pelle) e 4 cd live (‘Re matto live’, ‘Marco Mengoni Live’, ‘Atlantico Soundcheck’, ‘Atlantico / On Tour’. Ha pubblicato, nel corso della sua carriera, una serie di successi oltre ai già citati singoli sanremesi: ‘Re Matto’, ‘Pronto a correre’, ‘In un giorno qualunque’, ‘Ma stasera’, ‘Non passerai’, ‘La valle dei re’, ‘Solo’, ‘Guerriero’, ‘Esseri umani’, ‘Io ti aspetto’, ‘Sai che’, ‘Ti ho voluto veramente bene’, ‘Voglio’, ‘Hola’ con Tom Walker, ”No stress’.

Marco Mengoni: concerti e tour

Nel 2023, sono previste nuove date del Marco Negli Stadi che vedranno l’artista calcare i palchi dei più prestigiosi stadi per tutta l’estate.

17 giugno Bibione, Stadio Comunale

20 giugno Padova, Stadio Euganeo

24 giugno Salerno, Stadio Arechi

28 giugno Bari, Arena della Vittoria

1 luglio Bologna, Stadio Dall’Ara

5 luglio Torino, Stadio Olimpico

8 luglio Milano, San Siro