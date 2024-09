Annunciata la commissione musicale di Sanremo Giovani 2024, che selezionerà 3 dei 4 artisti che si contenderanno la vittoria della categoria Giovani al Festival di Sanremo 2025. Sei appuntamenti tv, per arrivare a una rosa di sei finalisti con 7 giudici a valutare i brani e gli artisti che vedremo sfidarsi nella serata su Rai2 prima di accedere alla finale di dicembre, in diretta su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, che indicherà i 3 finalisti che approderanno a febbraio al Teatro Ariston cui si aggiungerà il o la finalista proveniente da Area Sanremo.

La Commissione Musicale (e Giuria di Sanremo Giovani)

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2024 è composta dal direttore artistico Carlo Conti e al vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, cui si aggiungono Ema Stokholma, volto e voce di Radio2, Carolina Rey, attrice e conduttrice radio-tv, Manola Moslehi di Radio Italia, il maestro (e braccio destro di Fiorello) Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, artista e conduttore radio-tv.. Gli ultimi 5 nomi, più televisivi e radiofonici (e meno ‘istituzionali’ dei primi due) saranno anche protagonisti dei 6 appuntamenti televisivi di Sanremo Giovani nella seconda serata di Rai 2.

Sanremo Giovani 2024, come funziona

Come ormai noto, Carlo Conti ha scelto di reintrodurre la Categoria Nuove Proposte, dividendo la gara dei Giovani da quella dei Big. A differenza del passato, però, saranno solo 4 ad arrivare al Teatro Ariston per Sanremo 2024: i 4 artisti, 3 selezionati da Sanremo Giovani (qui il regolamento) e uno proveniente da Area Sanremo, si sfideranno in due ‘battle’ nelle prime due serate del Festival e poi si sfideranno per la vittoria finale nella quarta serata, quella di venerdì (la scaletta sera per sera di Sanremo 2025).

Il percorso per le aspiranti Nuove Proposte si articolerà così: i 24 artisti selezionati dalla Commissione Musicale gareggeranno nelle 6 serate tv in onda in seconda serata su Rai 2. Di questi 24 ne resteranno solo 6 che si giocheranno la chance di essere a Sanremo 2025 nella serata speciale in prima serata tv e in diretta in onda su Rai 1 a dicembre, con la conduzione di Conti. Il podio di Sanremo Giovani arriverà, dunque, a Sanremo 2025 per contendersi la vittoria anche con il selezionato di Area Sanremo.