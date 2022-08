Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all’11 febbraio e sarà condotto nuovamente da Amadeus. Nelle settimane scorse, il conduttore ha già anticipato dettagli interessanti, partendo dalla presenza di Gianni Morandi come co-conduttore in tutte e 5 le serate del Festival e da Chiara Ferragni al suo fianco durante la prima e l’ultima serata della kermesse musicale. Ma, sicuramente, sono i cantanti in gara – e gli ospiti- ad incuriosire il grande pubblico, dopo il successo delle precedenti edizioni e il boom dell’anno scorso. Per comprendere il riscontro delle canzoni in gara, basta notare come, in piena estate, alcuni pezzi siano ancora nei piani alti delle classifiche e trasmessi dalle radio. Diamo quindi un’occhiata a chi potrebbe esserci in gara a Sanremo 2023…

Il settimanale Chi, nelle scorse ore, ha svelato i nomi di Annalisa, Rocco Hunt, Al Bano e Tananai. Quest’ultimo -tra i protagonisti del tormentone “La dolce vita” insieme a Fedez e Mara Sattei, a fine luglio aveva smentito un suo ritorno sul palco dell’Ariston a distanza di un anno, in un’intervista a Superguidatv:

“Sanremo non è al momento nei miei pensieri, sto pensando a fare nuova musica e mi sto concentrando sul tour in questo momento”

I suoi piani saranno cambiati?

Non stupisce la presenza di Al Bano che ha sempre manifestato il suo interesse a tornare in gara al Festival di Sanremo. E sarebbe stato felice di esserci anche nell’edizione 2022, quando in gara c’erano anche Massimo Ranieri e Gianni Morandi…

Rocco Hunt, dopo il buon riscontro di “Caramello” con Elettra Lamborghini e Lola Indigo, potrebbe decidere di fare il comeback sul palco dell’Ariston. Anche Annalisa, dopo la partecipazione di “Dieci” al Festival del 2021, potrebbe ripensare di mettersi in gioco…

E gli altri nomi? Ovviamente il riserbo è assoluto e si parla solo di indiscrezioni e rumors. C’è chi spera di rivedere altri nomi, come Marcella Bella o Dolcenera, I fan di Amici incrociano le dita sulla presenza di LDA, Luigi Strangis, Sissi o Alex. Anche Gigi d’Alessio potrebbe essere intenzionato a presentarsi a Sanremo 2023? E Anna Tatangelo? Dopo “Anna Zero” pubblicato nel 2021, perché non pensare a un comeback sul palco che l’ha consacrata fin dagli esordi?

I fan, intanto, sperano di assistere all’attesa reunion di Paola e Chiara.

Sul fronte ospiti di Sanremo 2023, invece, si parla del sogno di Amadeus di avere Britney Spears e Lady Gaga…