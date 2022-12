C’è anche Rosa Chemical tra i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2023. L’annuncio dei 22 artisti è stato dato da Amadeus in diretta al Tg1, domenica 4 dicembre 2022. Scopriamo a seguire qualche informazioni in più sul cantante.

Rosa Chemical, chi è

Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati, rapper nato nel 1998, di origine piemontese. Il suo pseudonimo prende origine dall’omaggio verso Rosa, la madre, e i My Chemical Romance, band alla quale è legatissimo a livello di gusti musicali. Inizia come modello nel 2018 e pubblica, nello stesso anno, il primo brano inedito, Kournikova. L’anno successivo, nel 2019, prende vita la collaborazione con Greg Willen e rilascia il singolo Rovesciata. Il suo primo disco viene pubblicato a febbraio, Okay Okay!!

Tra i brani successivi ricordiamo Long Neck (con Taxi B e Greg Willen) e Facciamolo. Sempre nella seconda metà del 2019 collabora con Radical per il brano Tik Tok. Dopo Alieno e POLKA, nel 2020 vede la luce il suo secondo disco, Forever. A febbraio 2021 esce Britney 😉 e il repack di Forever (Forever and ever) con altri pezzi come no love :-), polka 2 :-/ (feat. Gué Pequeno ed Ernia) life :-[ e fantasmi ;-(.

A febbraio 2022 la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nella serata duetti, insieme a Tananai (in gara), con la cover di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà.

Tra i temi maggiormente trattati la libertà di essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società e l’amore libero. Nel 2022 pubblica “non è normale”, brano con cui gira l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper rosa per dare vita a contenuti che fanno discutere sul concetto di normalità.

Questo il suo account Instagram ufficiale.

Rosa Chemical, canzoni famose (playlist)

