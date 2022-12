Gianluca Grignani a Sanremo 2023 con Quando ti manca il fiato segna la sua settima partecipazione in gara al Festival della Canzone Italiana. La prima, a Sanremo 1995, è quella che lo ha fatto conoscere, e amare, al grande pubblico dei più giovani con Destinazione Paradiso, presentata nella sezione Nuove Proposte e classificatasi al sesto posto; la sua ultima partecipazione da Big, invece, risale a Sanremo 2015, quando ottenne un ottavo posto con Sogni infranti. Da allora è stato al Festival altre due volte, ma come ospite nelle serate Duetti e Cover: la prima volta a Sanremo 2012 con Pierdavide Carone e Lucio Dalla, la seconda lo scorso anno, a Sanremo 2022, con Irama per cantare La mia storia tra le dita (ma il dettaglio lo trovate su TvBlog).

Gianluca Grignani: album e singoli

Una carriera quasi trentennale quella di Gianluca Grignani, che ha vissuto qualche momento di stop e diverse ripartenze. Gli esordi sono stati caratterizzati da un grande successo di pubblico: la sua produzione è un must della discografia italiana anni ’90; gli anni Duemila sono stati un po’ più complicati, ma affrontati con grande voglia di uscire dalle secche delle difficoltà vissute. Ripercorriamo la sua carriera attraverso i suoi album e i singoli più rappresentativi.

Gli album di Gianluca Grignani

Sono 10 gli album in studio di Gianluca Grignani, cui si aggiungono tre raccolte (Il giorno perfetto, del 1999, Succo di vita, del 2003, e Una strada in mezzo al cielo, del 2016).

Destinazione Paradiso (1995) La fabbrica di plastica (1996) Campi di popcorn (1998) Sdraiato su una nuvola (2000) Uguali e diversi (2002) Il re del niente (2005) Cammina nel sole (2008) Romantico Rock Show (2020) Natura umana (2011) A volte esagero (2014)

I singoli di Gianluca Grignani

Elencare tutti i singoli di Grignani è opera improba: ci limitiamo a ricordarne i più significativi nella lista che segue.

La mia storia tra le dita (1994)

Destinazione Paradiso (1995)

Falco a metà (1995)

La fabbrica di plastica (1996)

L’allucinazione (1996)

Mi piacerebbe sapere (1998)

Scusami se ti amo (1998)

Campi di popcorn (1998)

Il giorno perfetto (1999)

Le mie parole (2000)

Uguali e diversi (2002)

Lacrime dalla Luna (2002)

L’aiuola (2002)

Mi stracci il cuore (2003)

Succo di vita (2003)

Bambina dallo spazio (2005)

Il re del niente (2005)

Liberi di sognare (2006)

Cammina nel sole (2008)

Il più fragile (2010)

Un ciao dentro un addio (2011)

Non voglio essere un fenomeno (2014)

A volte esagero (2014)

Sogni infranti (2015)

Fuori dai guai (con Emis Killa) (2015)

Una strada in mezzo al cielo (2016)

Tu che ne sai di me (2020)

A Long Goodbye (2022)

Gianluca Grignani: concerti e tour

Tanti anche i tour di cui Grignani è stato protagonisti: di seguito alcuni tra i più significativi.

Fabbrica di plastica Tour (1996)

Campi di popcorn Tour (1998)

Il giorno perfetto Tour (1999)

Sdraiato su una nuvola Tour (2000)

Uguali e diversi Tour (2002)

Succo di vita Tour (2004)

Il re del niente Tour (2006)

Cammina nel sole Tour (2008)

Cammina nel sole European Tour (2008)

Cammina nel sole Unplugged Tour (2008-2009)

Romantico Rock Show Tour (2010-2011)

Enjoy Natura Umana Club Tour (2012)

Gianluca Grignani European Tour (2012)

Gianluca Grignani Special Concert (2012)

A volte esagero Tour (2015)

Acoustic Live Tour (2016)

Rock 2.0 (2016)

Acoustic Live Tour (2017-2019)

Attendiamo un nuovo disco e un nuovo tour dopo Sanremo 2023.