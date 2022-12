Elodie è una dei 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 che si terrà, nella città dei fiori dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno. La cantante porta un brano che porta per titolo, Due. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amadeus, durante la serata di venerdì 16 dicembre 2022, dedicata al concorso ‘Sanremo Giovani’.

Elodie a Sanremo 2023 con Due

Elodie partecipa al Festival di Sanremo per la terza volta con una canzone che ha per titolo Due. Nel 2017, portò in gara, ‘Tutta colpa mia’, un brano che annovera Emma Marrone tra gli autori. Nella classifica finale, al termine delle cinque serate, risultò ottava. Tre anni dopo, conquistò il settimo piazzamento con ‘Andromeda’, firmato dada Mahmood, in qualità di autore, e composto e prodotto da Dardust.

Elodie: album e singoli

Nel corso della sua carriera, in continua ascesa, la cantante ha collezionato una serie di successi come ‘Un’altra vita’, ‘Amore avrai’, ‘Tutta colpa mia’, ‘Verrà da sé’, ‘Margarita’ (con l’ex fidanzato Marracash), ‘Nero Bali’ con Guè Pequeno e Michele Bravi, ‘Pensare male’ con i The Kolors, ‘Tribale’, ‘Ciclone’ con Takagi e Ketra, ‘Vertigine’, ‘Bagno a mezzanotte’, ‘Ok Respira’ (che dà il titolo al nuovo album in uscita il prossimo 10 febbraio in concomitanza con la kermesse festivaliera). Tra il 2016 ed oggi, al momento, ha pubblicato tre album ‘Un’altra vita’, ‘Tutta colpa mia’, ‘This is Elodie’ che hanno ottenuto un buon riscontro tra il pubblico.

Elodie: concerti e tour

Ad inizio dicembre 2022, l’interprete ha annunciato che farà il suo primo concerto presso il Mediolanum Forum di Assago il prossimo 12 maggio 2023.