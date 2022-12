LDA è uno dei 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 che si terrà, nella città dei fiori dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno. La cantante porta un brano che porta per titolo, Se poi domani. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amadeus, durante la serata di venerdì 16 dicembre 2022, dedicata al concorso ‘Sanremo Giovani’.

LDA a Sanremo 2023 con Se poi domani

LDA partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta con una canzone che ha per titolo Se poi domani. Figlio di Gigi d’Alessio, il giovane cantautore, lo scorso anno, ha preso parte alla ventunesima edizione di ‘Amici’ conquistando l’accesso al serale, poi, vinto da Luigi Strangis.

LDA: album e singoli

Il brano che l’ha fatto conoscere, dal grande pubblico televisivo (e non solo), è ‘Quello che fa male’, il brano con cui è entrato nella scuola di Maria De Filippi. Nell’estate 2022, l’interprete napoletano ha inciso anche una versione in spagnolo della canzone, dal titolo ‘ Lo que mas nos duele’. Durante l’esperienza come allievo di canto nel talent show di Canale 5, Luca D’Alessio ha inciso anche i singoli ‘Scusa’, ‘Sai’ e ‘Io volevo solo te’. Nell’aprile 2022, pubblica il singolo ‘Banda’ e qualche mese dopo, con Albe, suo compagno d’avventura ad ‘Amici’, incide il duetto ‘Cado’. Ha inciso un unico EP che porta il suo nome d’arte.

LDA: concerti e tour

Il rapper ha posticipato al nuovo anno una serie di concerti a Milano, Roma e Napoli previsti a fine 2022. Ecco le nuove date:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)