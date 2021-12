Chi sono i 3 cantanti vincitori di Sanremo Giovani 2021 che faranno parte, di diritto, ai Big di Sanremo 2022? A questo interrogativo avremo la risposta questa sera con la diretta, a partire dalle 21,15 circa, di Sanremo Giovani.

Oggi, infatti, mercoledì 15 dicembre sarà il ‘grande giorno’, quello in cui i sogni dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 si realizzeranno o verranno infranti. In diretta su Rai1, con la conduzione di Amadeus, a partire dalle 21.25, Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò per strappare il pass che li proietterà tra i ‘Big’ del Festival di Sanremo: a sceglierli il Direttore Artistico e la Commissione musicale.

Importante il supporto di Rai Radio2 e RaiPlay che proporranno ‘Sanremo Giovani’ in simulcast on air e sul web mentre sarà Rai Italia a replicare immagini e musica nel mondo intero.

I tre artisti che comporranno il podio di Sanremo Giovani parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 insieme ai “Big”. Amadeus, durante la conferenza stampa, ha spiegato come funzionerà questa sera lo show.

Si esibiranno tutti e 12, ognuno con la propria canzone. Io voterò per conto mio, l’altro 50% sarà della commissione. Non ci saranno manche, né scontri diretti. Faremo la scaletta nel pomeriggio, solo sulla base di questioni televisive, ma sarà ininfluente perché non c’è il televoto

Ecco i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2021, in diretta dalle 21.15 circa su Rai 1, in streaming su Raiplay e in liveblogging su Soundsblog.it

Destro, Agosto di piena estate (qui l’intervista video al cantante)

Esseho, Arianna (qui l’intervista video al cantante)

Yuman, Mille notti (qui l’intervista video al cantante)

Samia, Fammi respirare (qui l’intervista video alla cantante)

Bais, Che fine mi fai (qui l’intervista video al cantante)

Matteo Romano, Testa e croce (qui l’intervista video al cantante)

Vittoria, California (qui l’intervista video alla cantante)

Oli?, Smalto e tinta (qui l’intervista video al cantante)

Littamè, Cazz0 avete da guardare (Qui l’intervista video alla cantante)

Martina beltrami, Parlo di te (qui l’intervista video alla cantante)

Senza_Cri, A me (qui l’intervista video alla cantante)

Tananai, Esagerata (qui l’intervista video al cantante)