Il 15 dicembre 2021, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l’edizione di quest’anno di Sanremo Giovani. Tra i 12 artisti in gara, ci sarà anche Destro.

Luca Castrignanò, nome vero di Destro, cantautore di 19 anni proveniente dalla provincia di Lecce, si esibirà con la canzone intitolata Agosto di piena estate.

Noi di Soundsblog l’abbiamo intervistato. Destro ci ha parlato del suo brano e dei riconoscimenti ottenuti nella sua giovanissima carriera.

Destro: le dichiarazioni

Cosa ci puoi dire sulla tua canzone, dal titolo Agosto di piena estate?

È una canzone nella quale una relazione finisce, si spezza per colpa di un tradimento, per colpa di una mancanza di fiducia e, in questa relazione, una delle due parti inizia a vivere un’estate come se fosse un inverno ma, alla fine, però, arriverà l’estate anche per questo soggetto.

Dal punto di vista musicale, per chi ancora non ti conoscesse, come ti descriveresti?

Io sono semplice ma allo stesso tempo complicato e la mia musica è proprio come me…

Che clima si è creato tra voi 12 cantanti in gara, c’è competizione, c’è amicizia…

Ho fatto amicizia con tutti, anche perché sono molto amichevole.

Il tuo stato d’animo, in questo momento, qual è?

In questo momento, sto alternando momenti di “Oddio, non ci credo, non ce la faccio!” a momenti felicissimi, di estrema felicità!

Nella tua giovanissima carriera, hai già raggiunto dei riconoscimenti, senti che ci sono delle aspettative su di te?

Ho partecipato al premio Mia Martini, ho vinto al Premio Lunezia, il Premio Radio Bruno con il mio singolo che è già disponibile (Limited Edition, ndr) e, sinceramente, non me l’aspettavo di arrivare fino a qui.

Arrivare fino al palco del Teatro Ariston di Sanremo, per te cosa significherebbe?