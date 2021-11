Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, troveremo Esseho che presenterà la canzone Arianna.

Sanremo Giovani 2021 è la manifestazione musicale che andrà in onda il prossimo 15 dicembre, in diretta, su Rai 1. Al termine della serata condotta da Amadeus, scopriremo i due giovani che accederanno alla categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Esseho: biografia

Esseho è un cantautore, polistrumentista e produttore. Il suo esordio è avvenuto con il singolo Bambi, che ha superato i 3 milioni di streams, prodotto da Esseho con Amanda Lean, Not for Climbing, Niccolò Contessa (I Cani) e Sine, noti per aver lavorato insieme ad artisti come Coez, Noyz Narcos, Gemello e molti altri.

Nel gennaio di quest’anno, Esseho ha pubblicato il suo secondo singolo, Costellazioni, che ha superato, in poco tempo, mezzo milione di stream su Spotify e che è stato selezionato da MTV New Generation come artista del mese, entrando in rotazione su MTV Music.

Il singolo successivo è Michelle, prodotto insieme a Niccolò Contessa e Sine.

Michelle e Costellazioni sono contenuti nella colonna sonora della serie Netflix, Summertime.

Il suo album d’esordio si intitola Aspartame, pubblicato nel giugno di quest’anno. Nell’album, è contenuto il brano Bollicine, per il quale Esseho ha lavorato con il produttore multiplatino, Orang3.

Esseho – Arianna: testo

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Troppi baci che scordi

sei come me

io ora sento che soffri

se riuscissi a fidarmi

giuro mi porti in alto

che quasi sfioro gli aironi

mi svuoti i polmoni

mi spogli gli ormoni

odio certe situazioni, vorrei di più

e tu sei brava a far finta di niente

e mezzo bacio non vuol dire per sempre

ma certe labbra rimangono impresse.

Ma dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, ahia no

fammi quello che vuoi

se spari al petto senza mira sei pazza

e io ancora no

e tu quanti ma

è troppo piccola per due questa città

è così fragile il filo, Arianna.

Sei così brava a vestirti

quanto ti spoglierei

tu che non riesci a capirmi

quanto ti scoprirei

hai dentro diavoli

mi parli degli altri

divento matto sì

i sensi di colpa hanno i tentacoli

siamo così fragili e cristalli

i vasi hanno le ferite nascoste, distanti

ma tu sei brava a lasciarmi per sempre

e mezzo bacio non vuol dire niente

ma certe labbra rimangono impresse.

Ma dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, ahia no

fammi quello che vuoi

se spari al petto senza mira sei pazza

e ancora no

e tu quanti ma

è troppo piccola per due questa città

è così fragile il filo, Arianna.

E ancora, e ancora

tanto tu non mi passi mai

ancora, ancora, ancora

mi si spezza il fiato

dimmi come fai

dimmi come fai

dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, Arianna.

È così fragile il filo, Arianna.