Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, troveremo anche Bais che si esibirà con la canzone Che fine mi fai.

Sanremo Giovani 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 il prossimo 15 dicembre e la serata sarà condotta da Amadeus. I 12 giovani artisti in gara si contenderanno due posti nella categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Bais: biografia

Luca Zambelli Bais è un cantautore e polistrumentista che si ispira ad artisti indie come Mac DeMarco o Tame Impala.

Il suo progetto discografico d’esordio, l’EP Apnea, è stato pubblicato nel 2020 su etichetta Sugar.

Il sound che caratterizza il suo primo lavoro è una fusione tra pop malinconico, R&B e alternative.

Bais – Che fine mi fai: testo

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Torni mai, torni mai

indietro nel tempo

con lo sguardo fisso

tanto sai non ci vai mai a letto

la notte, stanotte

non lo sai, non lo sai

di cosa sono fatto io

dopo un altro addio

credere ancora a te

sai che non mi conviene mica.

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai

che fine mi fai

che fine mi fai fare

che ti venderai

che ti venderai

che ti venderai il cane.

Dormi mai, dormi mai

in piedi sul letto

sì ma fammi un fischio

credere ancora a noi due

è una bella fatica.

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai

che fine mi fai

che fine mi fai fare

che ti venderai

che ti venderai

che ti venderai il cane.

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

e urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai

che fine mi fai

che fine mi fai fare

che ti venderai

che ti venderai

che ti venderai il cane.