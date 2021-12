Il prossimo 15 dicembre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l’edizione 2021 di Sanremo Giovani che vedrà in gara, tra i 12 giovani artisti, anche Martina Beltrami.

Martina Beltrami, nota a livello televisivo per aver preso parte alla diciannovesima edizione di Amici, si esibirà con la canzone Parlo di te.

Nell’intervista concessa a noi di Soundsblog, la cantante 21enne ci ha parlato della sua canzone ma anche del suo stato d’animo in questo periodo particolare.

Martina Beltrami: le dichiarazioni

La tua canzone si intitola Parlo Di Te. Cosa ci puoi dire di questo brano?

In questo pezzo racconto una storia che ho avuto, che non è finita nel migliore dei modi, però è finita, e si porta dietro uno strascico di emozioni che spiego nel brano.

Dal punto di vista televisivo, sei uno dei volti più conosciuti di Sanremo Giovani 2021 perché hai preso parte ad Amici 19. Cosa ti è rimasto di quell’esperienza?

L’esperienza di Amici è stata bellissima, probabilmente non sarei neanche qui senza Amici, le persone non mi avrebbero conosciuto e io non avrei avuto quest’occasione… O forse sì, non si sa mai nella vita! Amici mi ha regalato l’occasione di far conoscere la mia musica già ad un po’ di persone, quindi l’ho vissuta veramente bene e sarò riconoscente per sempre.

Per chi ancora non ti conoscesse dal punto di vista musicale, come ti descriveresti?

Mi colloco più verso l’indie pop, poi, vabbè, io ascolto tantissimo Elisa, ascolto tantissimo Adele… Sto nel mood ballad però sto anche sperimentando in questo periodo… Non mi piace darmi un genere preciso.

Quali sono i tuoi prossimi progetti discografici? C’è un album in preparazione?

Sì, ho un album in preparazione che uscirà in tempo breve. Sono contenta che quest’album si allinei a questo periodo anche perché, comunque, Sanremo Giovani è un grande trampolino di lancio quindi bene così.

Il tuo stato d’animo, in questo periodo, qual è?

Il mio stato d’animo, in questo periodo, è molto altalenante perché ho avuto un po’ di perdite nella mia famiglia. Mi sono goduta questo arrivo a Sanremo Giovani però porto un vuoto, come accade a molti, lo porto anch’io, purtroppo da un po’ di tempo, quindi lo definirei altalenante.

Tra voi cantanti in gara, che clima si è instaurato, invece?

Ho fatto subito amicizia con Matteo Romano perché ci conoscevamo già da prima. Non voglio “gufarlo” però sarei molto contenta se fosse lui uno dei due Big perché secondo me se lo merita.

Quest’anno, appunto, i due vincitori finiranno direttamente nella categoria Big di Sanremo 2022. Come convivi con l’idea di poter gareggiare con grandi nomi della musica?