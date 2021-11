Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, troveremo anche Oli? che si esibirà con la canzone Smalto e Tinta.

Sanremo Giovani 2021 andrà in onda su Rai 1 il prossimo 15 dicembre, in diretta, e la serata sarà condotta da Amadeus. I 12 giovani artisti in gara si contenderanno due posti nella categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Oli?: biografia

Oli? è un artista che si ispira a band pop-punk degli anni 2000 come Blink 182 e My Chemical Romance e a gruppi e artisti più recenti come Machine Gun Kelly e Yungblud.

Il suo sound unisce melodie orecchiabili e testi intimisti e generazionali con chitarre e drum machine distorte.

Oli? – Smalto e Tinta: testo

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Marco non sa mai che scarpe scegliere

Anna scatta foto a letto in after sex

Lei mi bacia e mi ripete

Quella gonna sta meglio a te che a me

Mi spoglia prima che

Che io non le dica niente

Ha le labbra come il mare

E il sale sulla pelle

Lui mi brucia come l’alcol

Come il sole sull’asfalto

Ma non mi dispiace affatto, no.

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Che pensavo che fossimo 2 e invece ora siamo 3

Tipo io, te e lui

Tipo io e te, lei

E ok

Leva i vestiti di dosso

Mettimi le mani al collo

Fuori controllo

Che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te.

Seconda strofa

Svegli a quest’ora

La nostra storia

Tipo post-sbornia

Noi che cadiamo sempre più giù

Siamo mille persone, è Beautiful

Per tutta la notte

Siamo troppi ma chi se ne fotte

Amiamoci ancora più forte

Sempre più forte.

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Che pensavo che fossimo 2 e invece ora siamo 3

Tipo io, te e lui

Tipo io e te, lei

È ok

Leva i vestiti di dosso

Mettimi le mani al collo

Fuori controllo

Che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te.

Che pensavo che fossimo 2 e siamo già più di 3

Tipo io, te e lui

Tipo io e te, lei

È ok

Leva i vestiti di dosso

Sai tutto quello voglio

Bevine un sorso

Che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te.

Sorridi come se

Fossi un diavolo innocente

Fra tutte queste mani, fra tutta questa gente

Fai pure ciò che vuoi

Io non ti dirò niente.

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Che pensavo che fossimo 2 e invece ora siamo 3

Tipo io, te e lui

Tipo io e te, lei

È ok

Leva i vestiti di dosso

Mettimi le mani al collo

Fuori controllo

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te.