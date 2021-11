Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, troveremo Martina Beltrami che si esibirà con la canzone Parlo di te.

Sanremo Giovani 2021 andrà in onda il prossimo 15 dicembre, in diretta, su Rai 1, e sarà condotto da Amadeus. I 12 cantanti in gara si contenderanno due posti nella categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Martina Beltrami: biografia

Martina Beltrami è nota a livello televisivo per aver partecipato alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il 12 giugno 2020, ha pubblicato il primo singolo Luci Accese con il quale ha conquistato le prime posizioni delle classifiche di iTunes, Spotify e Apple Music.

Il 23 ottobre 2020 ha pubblicato il secondo singolo, Ti vengo a cercare, mentre il 28 maggio di quest’anno, ha rilasciato il suo terzo singolo, Per dirti che (mi spiace).

Con i suoi primi tre singoli, Martina Beltrami ha raggiunto quota 5 milioni di stream su Spotify.

Attualmente, la cantante è in studio per terminare i lavori per il suo album d’esordio.

Martina Beltrami – Parlo di te: testo

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Parlami di ciò che temi

Ti parlerò di ciò che temo io

Dimmi perché piangi e tremi

E ti dirò se val la pena

Che poi pianga anch’io

Ci sono cose che non vedi

E che vedo

Ci siamo dentro fino all’orlo

E forse tu un po’ di più

Ho fatto un sogno ed eri pazza di me davvero

E avevo tutto quello che volevo

E non te.

E ti ho lasciato scritto sopra un foglio

Che ora è più chiaro che, più chiaro che

Adesso son la sola che ci tiene ancora ma

Non starò ad ascoltare le volte in cui.

Parlo di te, parlo di te,

Parlo di te, parlo di te, parlo di te.

Parlami di ciò che temi

Ti parlerò di ciò che temo perché ne fai parte

Se siamo rimasti illesi

Se ho fatto come se fosse niente

Per non guardare.

Navigare nelle cose che non vedo

Ci siamo dentro fino all’orlo

E forse tu un pò di più

Ho fatto un sogno e non ti riconoscevo

E giuro che sembrava vero

Ed è vero.

E ti ho lasciato scritto sopra un foglio

Che ora è più chiaro che, più chiaro che

Adesso son la sola che ci tiene ancora ma

Non starò ad ascoltare le volte in cui.

Parlo di te, parlo di te,

Parlo di te, parlo di te, parlo di te.

E adesso è più chiaro che

Più chiaro che

Siamo soltanto di passaggio

E sembra strano che

Strano che

Dopo quel che poco che è rimasto

Io.

Parlo di te, parlo di te,

Parlo di te, parlo di te, parlo di te.