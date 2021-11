Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, troveremo anche Samia che presenterà la canzone Fammi respirare.

Sanremo Giovani 2021 andrà in onda il prossimo 15 dicembre, in diretta, su Rai 1, e sarà condotto da Amadeus. I 12 cantanti in gara si contenderanno due posti nella categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Samia: biografia

Il debutto discografico di Samia è avvenuto nell’ottobre di quest’anno con la pubblicazione di un 45 giri digitale, contenente due brani: Volume spento e Piove.

Le caratteristiche di Samia sono testi diretti uniti ad un sound urban.

Fammi respirare, la canzone che porterà a Sanremo Giovani 2021, è il suo terzo singolo.

Samia – Fammi respirare: testo

Sento forte dentro al petto quando poi ti penso

sei la cosa più forte dentro al mio tormento

ti ripenso tra la gente quando non si arrende

ti ripenso tra la gente quando poi si arrende

sei la cosa più bella di tutto il mondo

sei la cosa più strana di tutto il mondo

quando ti vedo crolla tutto il mondo

e poi dici che tu sei sempre vero.

Se vuoi dico davvero

che non so più in cosa credo

che forse è vero

che non ti piaccio più

se poi mi dici sul serio

che non sembra vero il vero

ti tengo a stento

non mi piace più.

Se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi vuoi respirare

riesco poi a restare

se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi fai respirare, riesco poi a restare.

Sento il peso dentro al petto quando non ti vedo

sei la cosa più forte dentro ad ogni momento

ti ritrovo nella gente quando non si arrende

ti ritrovo fra la folla quando si disperde

sei la cosa più strana di tutto il mondo

sei la cosa più bella mi fai da mondo

se ti vedo poi sciogli il mio nodo

quando si chiede se era vero.

Se vuoi dico davvero

che non so più in cosa credo

che forse è vero

che non ti piaccio più

se poi mi dici sul serio

che non sembra vero il vero

ti tengo a stento

non ti piace più.

Se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi vuoi respirare

riesco poi a restare

se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi fai respirare, riesco poi a restare.

Dico che vivo

meglio solo da quando cammino

con il tuo respiro

ma che ci posso fare

e allora dico che vivo

meglio solo da quando cammino

con te vicino

ma che ci posso fare.

Se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi vuoi respirare

riesco poi a restare

se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi fai respirare, riesco poi a restare.

Ti sento forte dentro al petto quando poi ti penso

sei la cosa più forte dentro al mio tormento

ti ripenso fra la gente quando poi si arrende

ti ripenso tra la gente quando non si arrende.