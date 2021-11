Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, ci sarà anche Yuman che si esibirà con la canzone Mille Notti.

Sanremo Giovani 2021 andrà in onda su Rai 1, in diretta, il prossimo 15 dicembre. Al termine della serata condotta da Amadeus, scopriremo i due artisti che entreranno a far parte della categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Yuman: biografia

Yuman ha pubblicato il suo primo singolo nel 2018, Twelve, mixato da Chris Lord-Alge (tecnico del suono che ha lavorato anche con i Green Day, i Muse e Joe Cocker), entrato in rotazione in radio come RTL 102.5, Radio Deejay e Radio Rai, arrivando anche in vetta alle chart Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss di Spotify.

A marzo 2019, è uscito il suo secondo singolo Run, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti.

Sempre nel 2019, Yuman ha conquistato la copertina de Il Venerdì di Repubblica, posando insieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez. Viene proclamato da MTV come Artista del Mese mentre YouTube l’ha inserito tra i 10 artisti più promettenti del 2019.

A settembre 2019, esce il album d’esordio, Naked Thoughts.

Quest’anno, invece, Yuman ha pubblicato il suo nuovo singolo, I Am. Il video è stato pubblicato in anteprima esclusiva da Billboard Italia.

Yuman – Mille Notti: testo

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Non mi spegnerai

Con i tuoi sbalzi d’umore

Non mi abbatterai

Solo con un pugno al cuore

Sono sempre io

Che ho smesso di ascoltarti

Da un po’ di anni ormai

Se cerco un senso

È inutile

Perché se poi non c’è.

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio da te.

Hai ragione tu

Forse sono io che sto cambiando

Non ragiono più

Mentre ti fisso e mi domando

Cosa cresco a fare

Se poi finiamo ad essere simili io e te

Ma prova a darmi indizi utili

Per capire me e te

Per capire me e te

Per capire me.

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te.

A me serve una medicina che sopprima il dolore

A me serve un amore ed una sola motivazione

Per credere ancora in te

Per credere ancora in te

Per ripoterti chiamare

Per dire le cose che ora mi suonano.

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi.